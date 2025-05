La gran renuncia familiar: 1 de cada 2 empleados dejaría su trabajo por no poder conciliar

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe de The Friendly Companies pone cifras a la gran renuncia silenciosa provocada por la falta de apoyo familiar en el entorno laboral

El 42,5% de los trabajadores en España asegura que dejaría su empleo por no contar con políticas efectivas de conciliación familiar en su empresa.



Este dato, contundente y revelador, es uno de los principales hallazgos del I Informe 'El talento habla: conciliación como ventaja competitiva en la empresa', elaborado por The Friendly Companies, firma española especializada en transformar la cultura organizacional con enfoque en el bienestar integral y la responsabilidad social corporativa.



El estudio, basado en más de 1.200 encuestas a profesionales en activo, pone en el centro una demanda creciente del talento actual: poder trabajar sin renunciar a su vida personal y familiar. Y lanza una llamada a la acción a las organizaciones: invertir en conciliación es invertir en rentabilidad sostenible, fidelización y reputación.



"Las empresas que aún ven la conciliación como un coste están perdiendo el tren del talento y de la innovación. Hoy la competitividad se mide también en humanidad y la conciliación factura y es buena para el negocio" afirma Elena Gómez del Pozuelo, CEO de The Friendly Companies.



Datos clave del informe que hacen saltar las alarmas



• 94% de los encuestados considera que las empresas españolas no están realmente comprometidas con la conciliación.



• 42,5% afirma que la falta de apoyo familiar ha perjudicado su carrera profesional.



• 23,7% de quienes buscan empleo activamente señalan la conciliación como motivo principal para cambiar.



• Solo 15,8% de las empresas ofrece canales de apoyo a la maternidad o paternidad recientes.



• El 76% de las mujeres con hijos siente que la carga familiar ha frenado su desarrollo laboral, frente a un 19% de los hombres.



Estos datos no solo evidencian una urgencia social, sino también una gran oportunidad estratégica para las organizaciones que quieran liderar el cambio cultural y construir una propuesta de valor al empleado más humana, diversa y sostenible.



Brecha de género y conciliación: una realidad persistente

El informe revela una desigualdad alarmante en la distribución de las tareas del hogar: casi el 80% de las mujeres asumen más carga en la crianza que sus parejas. El 43% de ellas afirma haber visto su carrera afectada por una reducción de jornada, mientras que entre los hombres este impacto desciende al 13%.



Pese a ello, se observan avances: en solo cuatro años, los hombres que reconocen que la paternidad ha impactado su trayectoria profesional han pasado del 4% al 19%. Un cambio impulsado por la igualdad en los permisos parentales, el aumento de las custodias compartidas y un nuevo liderazgo masculino más corresponsable.



¿Qué medidas valoran más los empleados?

Las personas trabajadoras han cambiado su escala de prioridades. Hoy, valoran más el bienestar integral que los beneficios económicos tradicionales.



Entre las medidas más apreciadas destacan:



• Formación continua (42,7%)



• Flexibilidad horaria (35,1%)



• Teletrabajo (32,2%)



• Trabajo híbrido (26,7%)



• Permisos parentales remunerados y programas de apoyo a la crianza



Pero la nueva tendencia va más allá: los empleados ya no quieren beneficios genéricos, sino personalizados. Desde el cuidado de mayores, hasta apoyo en fertilidad, asesoría legal o coaching emocional. La clave está en ofrecer propuestas flexibles que se adapten a las distintas etapas de la vida de cada persona.



"El bienestar es personal. Las empresas que escuchen y diseñen beneficios a medida serán las que consigan equipos más comprometidos y leales".



Las mujeres, especialmente las madres, priorizan la flexibilidad y la autonomía sobre cualquier otro incentivo. Y los empleados sin hijos destacan cada vez más el cuidado del bienestar mental y físico como parte esencial de su experiencia laboral.



Conclusión

La conciliación ha dejado de ser un "beneficio" y se ha convertido en una necesidad estratégica. Las empresas que la integren en su ADN no solo atraerán y fidelizarán talento, sino que serán referentes de innovación social, igualdad y sostenibilidad.



"Conciliar no es trabajar menos. Es vivir mejor. Y cuando las personas viven mejor, las empresas también funcionan mejor", concluye Elena Gómez del Pozuelo.



Descargar el informe completo y unirse al cambio en https://thefriendlycompanies.aflip.in/informe-conciliacion



