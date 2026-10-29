GrandVoyage refuerza su caja neta y mantiene el foco en las oportunidades de crecimiento

GrandVoyage - GRANDVOYAGE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 29 de octubre de 2026.

La compañía eleva un 24,1% su caja neta, mantiene resultados positivos y sitúa la disciplina financiera y la inteligencia artificial entre sus prioridades estratégicas.

GrandVoyage ha cerrado el primer semestre de 2026 con una caja neta de 1,76 millones de euros, un 24,1% superior a la registrada al cierre de 2025, y un resultado antes de impuestos de 0,87 millones de euros. En un entorno exigente para el sector turístico, la compañía ha priorizado la atención al viajero y la estabilidad financiera, manteniendo su apuesta por identificar oportunidades de crecimiento.

El semestre ha estado marcado por el impacto del conflicto en el Golfo sobre la conectividad aérea y el coste del queroseno. En este contexto, la cifra de negocio se ha situado en 13,3 millones de euros, un 21,1% menos que en el mismo periodo de 2025. El EBITDA ha alcanzado los 0,93 millones de euros, con un descenso interanual del 32,8%.

El margen bruto sobre ventas ha mejorado hasta el 20,9%, frente al 20% del primer semestre de 2025. La compañía ha mantenido así resultados positivos, con una gestión centrada en la disciplina financiera, la seguridad del viajero y la adaptación a las condiciones del mercado.

«Nuestra solidez financiera nos permite afrontar esta coyuntura con confianza y estar mejor preparados para aprovechar las oportunidades que se presentan. Queremos convertir esa fortaleza en crecimiento y valor a largo plazo para nuestros accionistas, con la inteligencia artificial como palanca estratégica para ganar escala y reforzar nuestra competitividad», señala Arvin Abarca, fundador y CEO de GrandVoyage.

GrandVoyage continúa trabajando en la identificación de oportunidades de crecimiento, tanto orgánico como mediante adquisiciones, con los criterios de disciplina financiera que guían su desarrollo.

En paralelo, la compañía mantiene entre sus prioridades acelerar la incorporación de inteligencia artificial para ampliar sus capacidades y mejorar el servicio al viajero. Las personas y el talento del equipo siguen siendo pilares de esta evolución.

Fuente: información financiera del primer semestre de 2026 publicada en BME Scaleup.

Consultar el documento oficial publicado en BME Scaleup el 28 de octubre de 2026.