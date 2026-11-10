Grupaje o carga completa; cómo elegir el transporte para no pagar un camión de más - Transvolando

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre.- Una empresa necesita trasladar seis palés de mercancía y solicita un camión completo. Sin embargo, puede que esté contratando más espacio del necesario. En Transvolando, saben que elegir entre grupaje y carga completa es una decisión logística que depende del volumen, las características de la mercancía y las condiciones de entrega. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar la solución de transporte más eficiente y rentable para cada envío.

Cuándo conviene compartir camión

El transporte grupaje consiste en reunir mercancías de diferentes empresas en un mismo vehículo. Cada expedición ocupa una parte de la capacidad disponible, lo que permite aprovechar mejor el espacio.

Esta modalidad resulta especialmente interesante para envíos de pocos palés que no justifican ocupar un camión entero. No obstante, el número de unidades no es el único criterio: también importan el peso, las dimensiones y la posibilidad de apilar la mercancía.

El transporte de grupaje puede requerir operaciones de consolidación y distribución, por lo que conviene valorar la flexibilidad de los plazos. Tanto el transporte grupaje nacional como el transporte grupaje internacional exigen estudiar las características de cada expedición.

Cuándo interesa contratar el vehículo completo

Las cargas completas permiten dedicar un vehículo a un único cliente, generalmente mediante un recorrido directo, sin necesidad de consolidar mercancías en almacenes intermedios.

Esta alternativa puede resultar adecuada para grandes volúmenes, entregas urgentes o productos que no deben compartir espacio con otras mercancías. También conviene considerar el número de descargas previstas.

Los datos que evitan errores de contratación

Solicitar un presupuesto fiable exige indicar cuántos palés se transportarán, sus medidas, peso y posibilidades de apilamiento. También es fundamental comunicar si las instalaciones disponen de muelle, si la carga se realiza a pie de calle y qué horarios permiten las descargas.

Medir incorrectamente la mercancía u omitir las condiciones de acceso puede complicar la operativa.

Desde Transvolando, agencia de transporte de mercancías por carretera ubicada en Getafe y especializada en empresas, se trabaja con ambas modalidades. Su actividad permite observar una cuestión habitual en el grupaje para empresas: elegir correctamente requiere conocer tanto la mercancía como las condiciones reales del trayecto.

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