Grupo BGO recibe el Premio a la Economía Digital por su impulso tecnológico de las empresas

Grupo BGO recibe el Premio a la Economía Digital - Grupo BGO

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía tecnológica ve respaldada su trayectoria, visión y esfuerzo en la digitalización empresarial en un entorno global cada vez más competitivo

Sevilla, 15 de junio de 2026.- Grupo BGO ha sido galardonado con el Premio a la Economía Digital, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo, la trayectoria y la visión de la compañía al entender la tecnología como el verdadero motor de crecimiento económico y social del tejido empresarial actual.



Este galardón, otorgado por la Cámara de Comercio de Sevilla en la Gala ‘La Noche de la Economía y las Empresas 2026’ premia la capacidad de Grupo BGO para anticiparse a los retos del mercado tecnológico y ofrecer soluciones innovadoras que impulsan la competitividad empresarial.



El acto tuvo lugar en el Cartuja Center CITE de Sevilla el pasado 11 de junio y reunió a una destacada representación institucional y empresarial, congregando a cerca de 400 empresarios y personalidades públicas. La gala estuvo conducida por el periodista Cristobal Cervantes Hernández y presidida por Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; y Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. Personalidades encargadas también de otorgar el premio que fue recogido por Manuel Terriza, CEO de Grupo BGO. Para la organización, este hito no solo valida su estrategia de negocio, sino que consolida su posición como un referente indiscutible en el ámbito de la digitalización y el desarrollo tecnológico.



Integrador tecnológico nacional e internacional

El éxito de la compañía radica en el equilibrio entre innovación técnica y capital humano, una filosofía que ha guiado la expansión de la empresa en las últimas décadas. "En todo este proceso de crecimiento y desarrollo juega un papel fundamental nuestro equipo. Y es que las empresas crecen con tecnología, pero avanzan con las personas", ha afirmado Manuel Terriza.



Con más de 30 años de experiencia acompañando a empresas y organizaciones en sus procesos de transformación digital, este grupo de raíces sevillanas y proyección internacional se ha consolidado como un integrador TIC de referencia. Actualmente cuenta con más de 2.000 clientes en 20 países y mantiene un crecimiento sostenible de doble dígito impulsado por una visión innovadora y una relación cercana con el cliente.



A través de sus distintas marcas, Grupo BGO integra áreas estratégicas para la evolución digital de las organizaciones: marketing y desarrollo web mediante BusinessGo; soluciones cloud con IWAN21; servicios especializados en entorno Microsoft a través de ProfesionalCloud; e implantación de soluciones Odoo con Guadaltech. Asimismo, el grupo apuesta por la gestión inteligente de personas mediante su software propio, Team2Go, e impulsa los valores corporativos a través de Minzer, spin-off de la Universidad de Sevilla y creadora de la certificación Values-Based Company.



La compañía mantiene además una estrecha conexión con el ecosistema universitario, ayudando a convertir el conocimiento generado en la universidad en soluciones reales con impacto empresarial. Esta conexión ha permitido desarrollar soluciones tecnológicas locales que se comercializan a nivel global.



Con este reconocimiento, Grupo BGO reafirma su compromiso de seguir liderando la transformación digital, invirtiendo en talento y desarrollo tecnológico con el objetivo de impulsar la adaptación de las empresas a los desafíos de la economía del futuro.

Contacto

Nombre contacto: Manuel Terriza

Descripción contacto: CEO Grupo BGO

Teléfono de contacto: 670 87 97 17