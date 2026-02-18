Grupo Capital presenta el modelo de valor intrínseco desarrollado por Ricardo Ramos D’Agostino

Ricardo Ramos D'Agostino - Ricardo Ramos D'Agostino

La firma presenta el método de Ricardo Ramos D’Agostino para calcular el valor intrínseco y guiar inversiones a largo plazo.

Madrid, 18 de febrero de 2026.- Grupo Capital ha incorporado de manera oficial el modelo de valor intrínseco desarrollado por Ricardo Ramos D’Agostino, como eje central en su proceso de selección y valoración de empresas. Este enfoque parte de una premisa clara: el precio de mercado no siempre refleja el valor real de un negocio.



El modelo se basa en un análisis financiero profundo que permite estimar cuál sería el precio justo a pagar por una empresa, no con base en predicciones del mercado, sino en su historial económico, estructura operativa y potencial de rentabilidad futura.



"Nuestro objetivo no es anticipar movimientos de corto plazo, sino encontrar empresas sólidas, bien gestionadas, con ventajas competitivas duraderas y un rendimiento sostenible. A partir de allí, estimamos cuál es el precio máximo que tendría sentido pagar para convertirnos en socios de ese negocio", afirma Ricardo Ramos D’Agostino.



El modelo de Ricardo Ramos D’Agostino para estimar el precio justo

El modelo presentado por Grupo Capital rompe con la idea de que el valor intrínseco es una fórmula exacta. En lugar de buscar una cifra fija, la metodología propone una evaluación relativa, que depende del rendimiento que cada inversor espera alcanzar con su inversión.



"Para nosotros, una empresa con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento, cuyo precio de mercado actual está por debajo del valor que estimamos razonable, representa una clara oportunidad de inversión", añade Ricardo Ramos D’Agostino.



Un enfoque flexible, no una fórmula única

Uno de los aportes más relevantes del modelo de Ricardo Ramos D’Agostino es su adaptabilidad. En lugar de aplicar una misma plantilla a todos los sectores o compañías, el análisis se ajusta al tipo de negocio evaluado, su contexto competitivo y su naturaleza financiera.



"No usamos los mismos criterios para valorar una empresa de bienes de consumo básico, que para una empresa del sector tecnología. Cada caso requiere una mirada propia, basada en su historia, estructura de negocio y proyecciones futuras", destaca Ricardo Ramos DAgostino.



Para realizar estos cálculos, Grupo Capital analiza estados financieros de más de una década, evolución del flujo de efectivo, niveles de deuda, políticas de reinversión, pago de dividendos, retención de ganancias, recompra de acciones propias, estabilidad del equipo directivo, etc.



Formación para inversores y publicación institucional

Como parte de la difusión de este modelo, Grupo Capital iniciará una serie de acciones formativas dirigidas a sus clientes institucionales y particulares. Entre ellas se incluye la publicación de un documento técnico, desarrollado por el equipo de análisis de la firma, donde se detallan los principios que guían la determinación del valor intrínseco.



"La mayoría de los nuevos inversores se obsesionan con encontrar el número exacto del valor intrínseco. Nosotros proponemos una herramienta más realista: una guía estratégica que permita tomar decisiones informadas y responsables", señala Ricardo Ramos D’Agostino.



Con esta iniciativa, Grupo Capital busca continuar posicionándose como una firma comprometida con la educación financiera de calidad y con una visión de inversión centrada en el conocimiento, la disciplina y el largo plazo.

