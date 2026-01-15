Grupo Castilla incorpora a Concilia2 para reforzar su enfoque 360º en gestión de personas

Representantes de Grupo Castilla y Concilia2 - GrupoCastilla

Con este movimiento, la compañía refuerza su línea de negocio de consultoría y asesoramiento en normativa laboral y se prepara para la llegada de la nueva ley de transparencia salarial e igualdad retributiva de la UE

Concilia2 es una firma de consultoría líder en España especializada en género, igualdad y conciliación. Se trata de una operación estratégica inorgánica y con visión de futuro, que refuerza su modelo 360º en gestión de personas, en un momento clave para el mercado, impactado por el reciente impulso normativo en esta materia a nivel europeo, así como por la implantación del RDL 6/2023 sobre evaluación del desempeño en Administración Pública.



Con una trayectoria de más de 15 años, la nueva filial ha acompañado a más de 1.500 organizaciones en el análisis de brecha retributiva, diseño e implantación de planes de igualdad, conciliación y LGTBI, memorias de sostenibilidad, etc. Con una facturación de 2M€ en 2025 y un equipo formado por 30 profesionales, opera a nivel nacional, posicionándose en el segmento medio-alto con grandes clientes entre los que destacan el Congreso de los Diputados y la Comunidad de Madrid en el ámbito público, así como Grupo Marriot y SEUR en el sector privado.



En este sentido, Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, asegura que "es otro paso determinante en la transformación del grupo hacia una visión global de los RRHH. Queremos acompañar a nuestros clientes de forma proactiva e integral, construyendo modelos de gestión del talento que se anticipen a los retos legislativos que se avecinan y que generen un impacto positivo en sus negocios".



Por su parte, la CEO de Concilia2, Noelia Jiménez, señala que "esta alianza nos permite amplificar nuestro posicionamiento y alcance. Juntas, ambas compañías impulsaremos servicios que transformen la igualdad y diversidad en valor real para las empresas, garantizando una cultura más responsable, inclusiva y centrada en las personas".



Concilia2 mantendrá su identidad y su equipo para potenciar el área de Servicios y BPO del grupo aportando su dilatada experiencia en la materia.



En este contexto, Grupo Castilla avanza con paso firme para completar su actual plan estratégico que finaliza este 2026, con una previsión de ingresos de 41M€ y un equipo humano de 450 personas.



Acerca de Grupo Castilla

Es una de las compañías españolas líder en servicios de conocimiento y software para la gestión de personas, con un Enfoque 360º único en el mercado. Fundada en 1979, inicialmente, como una compañía de base tecnológica, ha evolucionado para convertirse en Partner de RRHH de sus cerca de 3.800 clientes.

