Grupo Insur aumenta su beneficio neto un 18,1% y registra un sólido desempeño comercial

Imagen del presidente de Grupo Insur, Francisco Pumar. - INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

Insur alcanza una cifra de negocio de 96 millones de euros, un 19,6% inferior, debido al descenso de las actividades de promoción, construcción y de gestión y comercialización.

El beneficio neto aumenta un 18,1%, hasta los 18,5 millones de euros, impulsado, fundamentalmente, por la mejora de los márgenes en promoción residencial.

El Grupo registra un sólido desempeño comercial con 242 viviendas vendidas hasta septiembre por un importe de 103,6 millones de euros.

Sevilla, 29 de octubre de 2026.- Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con más de 80 años de experiencia, ha alcanzado una cifra de negocio de 96 millones de euros durante los 9 primeros meses de 2026, un 19,6% inferior al mismo periodo de año anterior.

Estos datos se deben, fundamentalmente, al descenso de las actividades de promoción (-24,9%), construcción (-20,7%) y gestión y comercialización (-2,9%). El descenso del negocio de promoción se explica en parte por la venta a 9M de 2025 de un suelo por 11,7 millones de euros. Excluyendo este efecto, la cifra de negocio de promoción correspondiente únicamente a la venta de viviendas ha descendido un 10,3%.

El Grupo registra un sólido desempeño comercial hasta el tercer trimestre de 2026, con 242 viviendas vendidas por un importe de 103,6 millones de euros, lo que conlleva que el importe global de preventas acumuladas al cierre de estos primeros nueve meses ascienda a 328,9 millones de euros (+6,2%; 6,1% en proporcional versus 1S26). La cobertura de preventas para los ejercicios 2026 y 2027 se sitúa en el 88,2% y el 71,2%, respectivamente.

Por su parte, el banco de suelo residencial ha alcanzado las 5.046 viviendas de las que 940 unidades están en construcción y 1.030 pendientes de inicio de construcción. Además, Grupo Insur dispone de 1.182 viviendas en diseño, 80 terminadas y otras 1.814 en cartera.

Excelente desempeño en promoción terciaria y actividad patrimonial

En lo que respecta a promoción terciaria, tres de los proyectos en curso, con una edificabilidad conjunta de 29.513 m2 de techo, se encuentran en construcción, 40.310m2 de SBA (Superficie Bruta Alquilable) en explotación y otros 66.150m2 en cartera.

De los proyectos en construcción, dos de ellos, con una superficie bruta alquilable de 19.708m2, se corresponden con dos hoteles, uno en Sevilla y otro en Madrid (Valdebebas) estando uno de ellos vendido sobre plano y el otro arrendado al Grupo hotelero Dalata Hotel Group. El tercer proyecto en construcción se corresponde con el edificio de oficinas NOA en Málaga de 9.805m2 de SBA que está comercializado en arrendamiento en un 33%.

Los activos en explotación incluyen el complejo de oficinas “La Sierra Business Area” de 31.134 m2 de SBA en Mirasierra, al norte de Madrid, adquirido en este tercer trimestre, con el que el Grupo ha reforzado su presencia en el principal mercado de oficinas de España, diversificando y fortaleciendo su actividad terciaria y el edificio de oficinas Ágora en Málaga de 9.176 m2 de SBA.

La actividad patrimonial ha mostrado un sólido comportamiento registrando una cifra de negocio de 15,1 millones de euros (+4,4% vs 9M25) y la renta anualizada de los contratos en vigor a 30.09.26 ha alcanzado los 20,4 millones de euros, en línea con la registrada a cierre del 2T26. Por su parte, la tasa de ocupación subido 0,3 p.p., hasta el 89,6%.

El ebitda se ha situado en 20,2 millones de euros (-3,3%) y el resultado de explotación ha alcanzado 30,8 millones de euros, con un crecimiento del 8,7% frente al mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto aumenta un 18,1% versus el mismo periodo del año anterior, hasta los 18,5 M€, en parte impulsado por la mejora de los márgenes de promoción residencial y en parte por el incremento del valor razonable de las inversiones inmobiliarias.

El GAV o valor bruto de los activos ha alcanzado los 635,7 millones de euros, un 4,0% superior al cierre del 1S26, por el incremento del 10,7% del valor de los activos de promoción tanto residencial como terciaria. Por su parte, la deuda financiera neta se ha situado en 214,7 millones de euros, un 36,4% superior al cierre de 2025 explicado en parte por la adquisición de La Sierra Business Area en el mes de julio y el pago de dividendos durante el ejercicio.

En consecuencia, el NAV o valor de los activos, neto de deuda, se ha situado en 421,0 millones de euros, ligeramente por debajo del dato a cierre de 2025. Por último, el LTV, o relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos, se ha situado en el 33,8%, 6,8 p.p. superior al cierre del ejercicio 2025.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 81 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 543 millones de euros de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.046 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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