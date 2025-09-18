Grupo Insur refuerza su estructura para liderar la promoción residencial en mercados clave

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía nombra nuevos directores territoriales de promoción residencial a José Ortiz Pereira en Andalucía Occidental, Félix Cristóbal González en Madrid y a Patricia García Santamaría en Levante

Estos nombramientos se suman al equipo junto con Juan Conejo, actual director territorial de Andalucía Oriental, y refuerzan la apuesta de la compañía por una estructura más sólida y cercana a cada mercado, con el objetivo de impulsar el desarrollo residencial y consolidar su posición como referente del sector en España

Sevilla, 18 de septiembre de 2025.-Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario con 80 años de experiencia, da un paso clave en su proceso de transformación y expansión con la creación de nuevas direcciones territoriales en su área de promoción residencial. Esta reorganización estratégica, que será uno de los pilares del futuro plan estratégico de la compañía, permitirá fortalecer su liderazgo y responder con mayor agilidad a los retos del sector.

La designación de estos profesionales para las direcciones en Andalucía Occidental, Madrid y Levante refuerza la capacidad de respuesta y la presencia de Grupo Insur en mercados prioritarios, consolidando una estructura más sólida, cercana y adaptada a las necesidades actuales del negocio.

En palabras de Francisco Pumar, director general de Grupo Insur, el objetivo de estas nuevas posiciones es “consolidar una estructura más ágil, eficiente y alineada con las nuevas necesidades del mercado, de forma que pueda generar un valor añadido significativo en nuestro negocio de promoción residencial”, explica.

Nuevas Direcciones Territoriales para impulsar la promoción residencial

Para consolidar su presencia en mercados prioritarios y dotar de mayor agilidad su gestión, Grupo Insur incorpora nuevos directores territoriales de gran experiencia en el sector, que se suman a la labor de Juan Conejo, actual director territorial de Andalucía Oriental desde 2022:

José Ortiz Pereira, director territorial de Promoción Residencial en Andalucía Occidental. Con más de 25 años de experiencia, ha liderado más de 50 promociones residenciales en compañías como San José o Vía Célere.

Félix Cristóbal González, director territorial de Promoción Residencial en Madrid. Con 30 años de experiencia en empresas como Ferrovial y Aelca, ha desarrollado los últimos siete años de su carrera en Grupo Insur y ahora asume la responsabilidad del mercado madrileño.

Patricia García Santamaría, directora territorial de Promoción Residencial en Levante. Con 25 años de experiencia y una extensa trayectoria en Habitat Inmobiliaria, se une a Grupo Insur para liderar los desarrollos residenciales en la Comunidad Valenciana

Estas cuatro direcciones territoriales de promoción residencial dependerán de Zacarías Zulategui, director de Promoción Residencial de Grupo Insur, quien tras más de 15 años en la compañía liderará la integración y coordinación de los equipos en cada territorio.

Según Zacarías Zulategui, “la nueva estructura es fundamental para fortalecer nuestra presencia en mercados clave como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana y estamos convencidos de que era la mejor manera para dar una respuesta ágil y personalizada a las necesidades de nuestros clientes”

Con esta nueva estructura, Grupo Insur reafirma su compromiso con un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo, consolidando su posición como uno de los referentes del sector inmobiliario en Andalucía y en el resto del país.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.000 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 120.385 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 50.555 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

