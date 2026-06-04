El Grupo LEGO presenta junto a Iker Casillas la colección LEGO Editions en el museo Legends

Evento Construye tu leyenda - The LEGO Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de junio de 2026.-

El Grupo LEGO presenta en Madrid la colección LEGO Editions: una colaboración histórica con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que lleva el fútbol al universo de la construcción LEGO. El evento contó con la presencia de Iker Casillas, leyenda del fútbol y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, junto a Leonardo López, diseñador de los sets

El Grupo LEGO ha presentado hoy en Legends: The Home of Football, en Madrid, la colección LEGO Editions, una colaboración sin precedentes con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que une la pasión global por el fútbol con la creatividad del sistema LEGO.



El evento permitió descubrir los nueve productos que componen la colección, desde el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en formato LEGO hasta los sets protagonizados por algunos de los futbolistas más icónicos del mundo: Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Vini Jr.



La colaboración comenzó en diciembre de 2025 con el lanzamiento del Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en formato LEGO, la primera réplica oficial a escala 1:1 del trofeo más deseado del fútbol mundial. Construido con 2.842 piezas y 36 centímetros de altura, el set incluye en su interior una escena con el logo del Mundial 2026 y una minifigura exclusiva sosteniendo un mini trofeo. Además, es la primera vez que el Grupo LEGO utiliza tantos elementos dorados en un mismo set.



Durante la presentación, Pilar Vilella, Brand Director France & Iberia del Grupo LEGO, moderó un panel en el que participaron Vincent Plane, Country Manager del Grupo LEGO Iberia; Leonardo López, Design Manager de LEGO Editions y diseñador de los dioramas; e Iker Casillas, portero legendario y campeón del mundo con España en 2010.



Leonardo López compartió detalles del proceso creativo, desde la investigación de la trayectoria de cada jugador hasta la aprobación final de las minifiguras por parte de los propios futbolistas. Entre las anécdotas, destacó el caso de la minifigura de Messi, diseñada inicialmente con barba cuando el jugador ya se la había afeitado, un detalle que finalmente terminó encantándole.



"Cuando tuve el trofeo en las manos, aunque sé perfectamente que está hecho de ladrillos LEGO, me transportó directamente al 11 de julio de 2010. A Johannesburgo. Al pitido final", afirmó Iker Casillas.



Por su parte, Vincent Plane destacó la relevancia de España para esta colección: "España tiene un lugar muy especial en esta historia. Este es un país que sabe lo que es ganar un Mundial, que vive el fútbol con una intensidad única".



La colección LEGO Editions incluye sets pensados tanto para fans coleccionistas como para niños y familias. La línea Fenómenos del Fútbol captura momentos memorables de Mbappé, Messi, Ronaldo y Vini Jr., mientras que Leyenda del Fútbol ofrece figuras de mayor escala de Messi y Ronaldo con dos opciones de montaje. La colección se completa con LEGO Editions Lionel Messi – Celebración, una obra mural en 3D de 1.427 piezas inspirada en su vida y carrera.



El lanzamiento global de esta segunda fase estuvo acompañado por un vídeo protagonizado por Ronaldo, Mbappé, Messi y Vini Jr., que superó los 239 millones de visualizaciones y se convirtió en un fenómeno viral global.



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