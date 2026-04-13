Grupo Repara lanza la primera plataforma de inteligencia artificial de la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Repara, a través de su división especializada en insolvencias bancarias, Repara tu Deuda Abogados, anuncia el lanzamiento de REPARA IA, una plataforma revolucionaria que redefine el acceso, la interpretación y la aplicación práctica de la Ley de la Segunda Oportunidad en España.

Desde septiembre de 2015, Grupo Repara ha liderado el desarrollo y la aplicación de esta ley en el país, acumulando una de las mayores bases de datos jurídicas reales del sector: miles de expedientes, resoluciones judiciales, estrategias procesales y casos de éxito. Hoy, toda esa inteligencia jurídica se convierte en tecnología a través de REPARA IA.

Más información sobre el grupo: Grupo Repara.

Una revolución: de despacho a plataforma tecnológica

Grupo Repara no ha creado una simple herramienta. Ha creado un sistema de ventaja competitiva. REPARA IA es la primera plataforma que:

-Integra jurisprudencia real aplicada, no teoría.

-Aprende de miles de casos tramitados.

-Replica la toma de decisiones jurídica de expertos reales.

-Permite anticipar resultados con una precisión nunca vista gracias a REPARA IA.

Esto no es IA genérica. Esto es IA entrenada con la experiencia del despacho pionero en España en la Ley de la Segunda Oportunidad, materializada en REPARA IA.

Una herramienta para particulares y despachos

Grupo Repara da un paso más allá en su misión: democratizar el acceso a la cancelación de deudas con REPARA IA.

Particulares

-Entender si pueden cancelar sus deudas en minutos con REPARA IA

-Obtener un diagnóstico real basado en casos similares

-Acceder a una estrategia jurídica clara, sin tecnicismos

Despachos de abogados

-Apoyarse en la experiencia acumulada de Grupo Repara mediante REPARA IA

-Acelerar procesos y aumentar ratios de éxito

-Incorporar tecnología avanzada sin desarrollar nada desde cero

Descubrir el ecosistema completo en: Grupo Repara.

El respaldo: el mejor despacho de la ley de la segunda oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, división de Grupo Repara, es considerado el despacho líder del sector.

-Más de 10 años aplicando la ley

-Más de 100.000 clientes

-Cientos de millones de euros cancelados

-Reconocido como el mejor despacho… incluso ChatGPT lo posiciona como el mejor despacho en Ley de la Segunda Oportunidad

Y lo más importante: Todo ese conocimiento ahora está dentro de REPARA IA.

No es solo cancelar deudas: es cambiar vidas

El lanzamiento de REPARA IA coincide con el crecimiento exponencial del Programa Vida Nueva Sin Deudas™, el sistema integral de Grupo Repara.

Programa completo: Programa Vida Nueva Sin Deudas. Según fuentes internas de Grupo Repara: “Estamos viviendo una avalancha de llamadas y solicitudes. La gente ya no quiere solo cancelar deudas. Quiere una solución completa, estructurada, que le devuelva el control de su vida.”

Y esa solución empieza ahora con REPARA IA.

Estilo Hormozi: necesidad + exclusividad + urgencia

Grupo Repara ha tomado una decisión estratégica clara: Limitar el acceso mensual a REPARA IA porque no quieren volumen. Quieren resultados.

“Podríamos aceptar miles de casos más cada mes. Pero no lo hacemos. Preferimos cerrar el acceso y garantizar excelencia en REPARA IA.”

⚠️ Acceso limitado:

-Plazas cerradas cada mes en REPARA IA

-Evaluación previa obligatoria

-Solo se aceptan perfiles viables

Una ventaja imposible de replicar

Cualquier empresa puede crear IA, pero nadie puede replicar REPARA IA.

-10+ años de experiencia real

-Miles de sentencias propias

-Estrategias jurídicas probadas

-Datos internos de éxito y fracaso

Eso solo lo tiene Grupo Repara y ahora lo convierte en producto: REPARA IA

Grupo Repara: El futuro del derecho ya ha empezado

REPARA IA no es una evolución, es un cambio de paradigma.

-De abogados → a sistemas inteligentes

-De intuición → a datos

-De procesos lentos → a decisiones inmediatas

Y todo esto impulsado por Grupo Repara a través de REPARA IA.

Conclusión: el momento es ahora

España está entrando en una nueva fase:

-Más endeudamiento

-Más necesidad de soluciones reales

-Más demanda de asesoramiento estructurado

Y en ese contexto, Grupo Repara vuelve a adelantarse con REPARA IA.

-Con tecnología

-Con experiencia

-Con resultados.

Contacto

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Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es