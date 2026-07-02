La Guía Michelin Nueva Zelanda reconoce un restaurante con dos Estrellas, 14 con una y 35 Bib Gourmand

Primera edición de la Guía MICHELIN Nueva Zelanda - Michelin

(Información remitida por la empresa firmante)

La edición inaugural de la Guía Michelin Nueva Zelanda reconoce a 110 restaurantes de Auckland, Wellington, Christchurch y Queenstown, premiando la excelencia gastronómica del país con Estrellas Michelin, Bib Gourmand y distinciones especiales a profesionales del sector

Madrid, 02 de julio de 2026.-

La primera edición de la Guía MICHELIN Nueva Zelanda 2026 ha reconocido a 110 restaurantes de Auckland, Wellington, Christchurch y Queenstown, celebrando la excepcional calidad, creatividad y fuerte identidad territorial de la gastronomía neozelandesa.



Tras varios meses de inspecciones anónimas, la Guía MICHELIN ha concedido dos Estrellas MICHELIN a un restaurante de Queenstown, Essence. Además, 14 restaurantes han recibido una Estrella MICHELIN, 35 han sido distinguidos con un Bib Gourmand por ofrecer una excelente relación calidad-precio y otros 60 establecimientos han pasado a formar parte de la selección oficial de la Guía MICHELIN.



Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía MICHELIN, declaró: "Es poco habitual conceder un número tan elevado de Estrellas en el lanzamiento inaugural de un país, y el resultado obtenido por Nueva Zelanda ha sido realmente impresionante. El destino ofrece mucho más que una selección de restaurantes sobresalientes; para nuestros inspectores, ha revelado un panorama gastronómico contemporáneo moldeado por un terroir único y una cultura culinaria en armonía con la naturaleza.



Cada una de las cuatro regiones presenta una faceta diferente de la cultura gastronómica neozelandesa. Sin embargo, todas comparten un mismo elemento: la pureza. Se refleja en la calidad de los productos locales de temporada, en los ingredientes frescos que ofrece la naturaleza y en una filosofía culinaria que respeta su esencia, permitiendo que el carácter de cada región se exprese plenamente. También se percibe en la hospitalidad sincera y cercana que se encuentra tanto en las ciudades como en las pequeñas localidades más remotas".



1 restaurante galardonado con dos Estrellas MICHELIN



• Queenstown: Essence



14 restaurantes reciben una Estrella MICHELIN



• Auckland: Ahi., Mudbrick, Paris Butter, Tala, The Estate.



• Wellington: Jano Bistro, Logan Brown, Ortega.



• Christchurch: Inati, Tussock Hill.



• Queenstown: Amisfield, Kika, Rātā, Sherwood.



35 restaurantes reciben un Bib Gourmand



• Apéro Food & Wine, Atelier, Bianca, Bistro Saine, Boda, Cazador, Gemmayze Street, Goat, Milenta, Osteria Uno, Parro, Pasta & Cuore, Tempero, 1154 Pastaria, Cicio Cacio, Hummingbird, Indian Alley, A'mano, Earl, Fire And Slice, Gatherings, Londo, Odeon, Roca, Soul Quarter, The Athens Yacht Club, The Monday Room, Aosta, Bombay Palace (Wānaka), Francesca, Muttonbird, Paloma Taqueria, Sundays, The Cow (Queenstown) y Treehouse.



60 restaurantes incluidos en la selección de la Guía MICHELIN



• 1947 Eatery, Ada, Advieh, Alma, Baduzzi, Bar Magda, Bossi, Cassia, East, Esther, Gilt, Hello Beasty, Jervois Steak House, Ki Māha, Kingi, Kol, Lillius, Metita, Morell, Mr Morris, One Tree Grill, Onslow, Origine, Otto, Ragtag, Rodd & Gunn The Lodge, Sails, The French Café, 50-50, Boulcott Street Bistro, Charley Noble, Damascus, Floriditas, Graze, Highwater, Kisa, Koji, Margot, Napoli, Ombra, Rita, Rosella, Shed 5, Bessie, Cellar Door, Hugo, Miro, Arc, Bianca by Giovi, Billy's, Botswana Butchery, Jervois Steak House, Millhouse, Nest, Rodd & Gunn The Lodge, Soda, The Dining Room, The Woolshed, Toast & Oak y True South Dining Room.



Tres premios especiales de la Guía MICHELIN



• Premio Guía MICHELIN a Chef Joven: chef Robert Fairs, de London.



• Premio Guía MICHELIN a Servicio: Stina Persen, de Graze.



• Premio Guía MICHELIN a Sumiller: Matthew Aitchison, director general y sumiller de The French Café.



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La atención que dedica a sus productos y su profundo conocimiento de las necesidades de los clientes inspiran a Michelin a ofrecer las mejores experiencias, desde soluciones conectadas basadas en datos e inteligencia artificial para flotas profesionales hasta la recomendación de restaurantes y hoteles de excelencia a través de la Guía MICHELIN.



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