GVision ControlGPS impulsa el control de herramientas para evitar compras innecesarias de equipos - GVision ControlGPS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de agosto.- La digitalización de los procesos empresariales ha puesto el foco en la necesidad de mejorar la gestión de los recursos materiales. En sectores como la construcción, la industria, el mantenimiento o las instalaciones, el control de las herramientas resulta fundamental para optimizar la productividad y reducir costes.

Sin embargo, la falta de trazabilidad continúa provocando pérdidas económicas derivadas del extravío de equipos y de la adquisición repetida de herramientas que ya forman parte del inventario. Ante esta realidad, GVision ControlGPS ofrece una solución especializada en el control de herramientas, diseñada para mejorar la gestión de activos y minimizar las compras innecesarias.

Tecnología para mejorar el control de herramientas y la gestión de activos

La ausencia de un sistema de seguimiento eficaz dificulta conocer dónde se encuentra cada herramienta, quién la tiene asignada o cuándo debe ser devuelta. Esta falta de información puede traducirse en retrasos operativos, pérdidas de material y gastos evitables que afectan directamente a la rentabilidad de las empresas.

Con el objetivo de responder a esta necesidad, GVision ControlGPS ha desarrollado una plataforma que facilita el control de herramientas mediante tecnologías de identificación y seguimiento. La solución permite conocer en todo momento la ubicación de cada equipo, registrar los movimientos realizados y mantener un histórico de uso, aportando una visión completa sobre la gestión de activos de la organización.

Gracias a esta tecnología, las empresas pueden reforzar la localización de herramientas, reducir el tiempo dedicado a su búsqueda y disponer de un mayor control sobre los recursos utilizados en cada proyecto.

Evitar compras duplicadas y reducir el impacto de la pérdida de herramientas

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan numerosas empresas es la pérdida de herramientas, una situación que, en muchos casos, deriva en la compra de nuevos equipos sin haber confirmado previamente si los originales continúan disponibles dentro de la organización. Esta falta de control puede provocar que una misma herramienta llegue a adquirirse varias veces, incrementando de forma innecesaria los costes operativos.

La solución de GVision ControlGPS permite identificar quién utiliza cada herramienta, dónde se encuentra y cuándo debe devolverse, mejorando la trazabilidad de los activos y facilitando una gestión más eficiente del inventario. De este modo, las empresas pueden evitar compras duplicadas, optimizar la disponibilidad del material y reducir las incidencias derivadas del extravío de equipos.

La creciente apuesta por la digitalización de los procesos internos está impulsando la incorporación de soluciones capaces de ofrecer información precisa y en tiempo real sobre los recursos empresariales. En este escenario, GVision ControlGPS contribuye a reforzar el control de herramientas mediante una tecnología orientada a mejorar la gestión de activos, potenciar la localización de herramientas y reducir el impacto económico asociado a la pérdida de herramientas y a las compras innecesarias.

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