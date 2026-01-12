hank.parts introduce traducción automática en tiempo real

hank logo - hank.parts S. L.

Chiclana de la Frontera, 12 de enero de 2026. - hank.parts S.L. introduce traducciones automáticas completas para el primer mercado inverso de Europa para piezas de automóviles. A partir de ahora, tanto las solicitudes de piezas como los mensajes de chat se traducen en tiempo real, permitiendo que compradores y vendedores en 30 países del EEE se comuniquen en su idioma nativo. La novedad elimina las barreras lingüísticas que hasta ahora impedían transacciones transfronterizas y abre el mercado europeo a talleres, desguaces y entusiastas de toda Europa

hank.parts cambia la búsqueda tradicional de piezas: en lugar de revisar docenas de sitios web, los compradores crean una única solicitud con fotos, descripción y números de pieza. Esta solicitud es visible de inmediato para proveedores de piezas en 30 países del EEE. Los vendedores con el inventario adecuado envían ofertas específicas directamente al comprador. A partir de ahora, tanto las solicitudes de piezas como los mensajes de chat se traducen en tiempo real, permitiendo que compradores y vendedores se comuniquen en su idioma nativo.



La novedad aborda un desafío central en el comercio transfronterizo de piezas. "Europa tiene un enorme mercado de piezas de automóviles, pero las barreras lingüísticas han impedido muchas transacciones hasta ahora", explica Robert Heide, fundador de hank.parts. "El desguace en España con la pieza perfecta simplemente ignoraba la solicitud alemana porque no la entendía. Eso ya es cosa del pasado".



Cadena de traducción completa

El nuevo sistema de traducción cubre todo el proceso de comunicación:



• Las solicitudes de piezas se traducen automáticamente a 7 idiomas (alemán, inglés, español, francés, italiano, neerlandés, polaco)



• Los mensajes de chat se traducen en tiempo real, sin límite de idiomas



• Cada uno escribe en su idioma: la traducción es completamente automática



"Un vendedor polaco ve la solicitud de un comprador alemán en polaco. Responde en polaco y el comprador lee el mensaje en alemán", explica Heide. "Es como tener un intérprete personal en cada conversación".



Gratuito para todos los usuarios

hank.parts no cobra tarifas de transacción ni comisiones. Los vendedores conservan el 100% de sus ingresos. La plataforma ofrece además un sistema de ofertas gratuito con comparación de precios y seguimiento de envíos, así como Custom Lists, que conectan automáticamente nuevas solicitudes de compradores con vendedores relevantes. "Sin barreras financieras y ahora también sin barreras lingüísticas, abrimos el mercado europeo para todos, desde el pequeño taller especializado hasta el gran distribuidor de piezas", destaca Heide.



Mercado objetivo y perspectivas

La plataforma se dirige a talleres, restauradores de coches clásicos, desguaces y entusiastas particulares en toda Europa. El enfoque está en el mercado desatendido de vehículos antiguos, modelos raros y piezas descatalogadas. Las aplicaciones para Android e iOS con notificaciones instantáneas están en desarrollo.



