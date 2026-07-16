Hito en Valencia; abordaje clave de la apnea (SAOS), el ronquido y las disfunciones orofaciales - Noelia García Serrano

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio

El Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias reunió, por primera vez en España, a logopedas, odontólogos y otorrinolaringólogos bajo un mismo protocolo clínico. El encuentro, organizado por Scire Formación, estuvo liderado por los creadores del Modelo y Método Biofuncional Oronasofaríngeo (MBO) y contó también con la participación de la logopeda Noelia García, referente en terapia miofuncional y divulgación científica en este ámbito. La jornada sirvió además para presentar en Europa el dispositivo intraoral ATIV Lingual. El pasado 13 de junio tuvo lugar en Valencia, en el emblemático Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la formación presencial de certificación oficial en el Modelo y Método Biofuncional Oronasofaríngeo (MBO), desarrollado por el Dr. Wilfried Engelke y la Dra. Nidia Zambrana Toledo. El evento, organizado por Scire Formación, reunió a más de 150 profesionales procedentes de toda España y de cuatro países —México, Portugal, Italia y Lituania—. Entre los asistentes y participantes destacados se encontraba también la logopeda Noelia García. Esta participación internacional confirmó la proyección global del método y la creciente demanda de formación especializada en este ámbito.

Especialistas en logopedia, odontología y otorrinolaringología coincidieron en señalar que la jornada marcó un antes y un después en el abordaje clínico de las disfunciones orofaciales, el ronquido y la apnea obstructiva del sueño (SAOS).

La formación se estructuró en dos itinerarios de certificación. El Nivel 2, impartido por la Dra. Nidia Zambrana, estuvo dirigido a logopedas y fonoaudiólogos, mientras que el Nivel 3, impartido por el Dr. Wilfried Engelke, se orientó a otorrinolaringólogos, odontólogos y neumólogos. Ambas vías culminaron en una mesa redonda multidisciplinar, el momento de mayor interés de la jornada, donde quedó patente la necesidad de que estas especialidades, tradicionalmente separadas en sus protocolos de actuación, trabajen de forma coordinada en beneficio del mismo paciente.

Uno de los mensajes principales del encuentro fue el papel esencial del logopeda dentro de un equipo clínico verdaderamente integrado. El Método MBO define con precisión la función de cada especialidad: el otorrinolaringólogo diagnostica y evalúa la vía aérea, el odontólogo actúa sobre la estructura mandibular y la oclusión, y el logopeda desarrolla la rehabilitación valvular. Solo la actuación conjunta permite ofrecer un tratamiento completo que ninguna disciplina puede alcanzar por sí sola.

Lo que diferencia este enfoque de la terapia miofuncional convencional es su naturaleza como terapia valvular basada en la regulación de las presiones intraorales. Mientras que la terapia tradicional trabaja la musculatura de manera general y cualitativa, el Método MBO se fundamenta en el entrenamiento y la medición objetiva de los cierres valvulares de la cavidad oral. La lengua, el velo del paladar y el sellado labial actúan como válvulas que, cuando funcionan correctamente, generan una presión negativa intraoral capaz de mantener estable la vía aérea durante el sueño. Esta es la base fisiológica que distingue este método de otros abordajes existentes.

El elemento que hace posible esta medición es el dispositivo ATIV Lingual, inventado por el Dr. Wilfried Engelke y posteriormente rediseñado por la Dra. Nidia Zambrana. Se trata del primer dispositivo de entrenamiento valvular capaz de medir de forma cuantitativa, en milibares, la presión negativa intraoral generada por la lengua al situarse correctamente contra el paladar.

La cavidad oral funciona como un sistema de compartimentos. Cuando la lengua está bien posicionada, genera una presión negativa natural que estabiliza las vías respiratorias superiores y facilita la respiración nasal. El ATIV Lingual nos permite medir ese dato en tiempo real, pasando de una evaluación subjetiva a una medición objetiva, explica el Dr. Wilfried Engelke, otorrinolaringólogo, cirujano maxilofacial e inventor del dispositivo.

Hasta ahora, este tipo de intervención valvular sobre la vía aérea no había formado parte de los protocolos habituales para el tratamiento del ronquido y de la apnea obstructiva del sueño. El Método MBO abre una nueva vía de rehabilitación funcional, basada en parámetros medibles y reproducibles, que complementa el resto de tratamientos médicos.

La relevancia de esta propuesta cobra aún más importancia si se tiene en cuenta la magnitud del problema. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), cerca de dos millones de personas en España padecen apnea del sueño sin haber sido diagnosticadas, en gran medida porque el ronquido continúa considerándose erróneamente un fenómeno normal. Sin embargo, constituye una señal de alerta de una vía aérea en colapso. Además, la enfermedad crece entre un 8 % y un 10 % anual y representa ya alrededor del 50 % de las consultas en neumología. Sus consecuencias van mucho más allá del cansancio, ya que la hipoxia nocturna repetida se asocia con hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer.

El ronquido no es un rasgo de personalidad ni una simple anécdota. Es una señal de alarma médica. Gracias al Método Biofuncional, el logopeda, el otorrinolaringólogo y el odontólogo pueden intervenir de forma coordinada antes de que el problema evolucione hacia patologías cardiovasculares graves. Cada especialidad aporta una parte esencial del tratamiento y solo el trabajo conjunto permite obtener los mejores resultados para el paciente, destacan los responsables del método.

La mesa redonda multidisciplinar celebrada durante la jornada simbolizó precisamente ese cambio de paradigma. Por primera vez, logopedas, odontólogos y otorrinolaringólogos compartieron protocolos, datos y criterios de derivación utilizando un mismo lenguaje clínico basado en valores objetivos de presión intraoral, eliminando las diferencias de interpretación que tradicionalmente dificultaban la coordinación entre especialidades.

El gran logro de este encuentro es haber demostrado que la sinergia multidisciplinar ya no es una aspiración, sino una realidad clínica, afirmó Noelia García. El odontólogo que coloca una férula de avance mandibular, el otorrinolaringólogo que evalúa la vía aérea y el logopeda que rehabilita la presión intraoral trabajan ahora con un mismo criterio. El principal beneficiado es siempre el paciente.

El encuentro también sirvió para confirmar el inicio de la expansión europea del dispositivo ATIV Lingual. Noelia García ha asumido su distribución exclusiva en Europa, mientras que el dispositivo ya dispone de certificación CE, además del registro sanitario ANVISA de Brasil y la certificación ISO, avales que garantizan los máximos estándares de seguridad y calidad.

Su comercialización seguirá un modelo de distribución restringido: el dispositivo solo podrá ser adquirido y utilizado por profesionales que hayan obtenido la certificación oficial en el Método MBO, una decisión orientada a garantizar la correcta aplicación clínica y la seguridad del paciente.

Paralelamente, ya se encuentra operativo el directorio europeo de profesionales certificados, consolidando a España como centro de referencia del Método Biofuncional Oronasofaríngeo en Europa.

Para más información sobre las próximas convocatorias de formación y certificación oficial, puede consultarse la página web de ATIV Lingual y Scire Formación.

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