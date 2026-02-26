Hogares - Hogares

"Si tu casa pudiera hablar, nos elegiría". Bajo esta idea, (hoy una de las principales campañas de Hogares Group) la agencia inmobiliaria destaca por entender la diferencia entre una vivienda y un verdadero hogar. Con valores como la seguridad, la confianza y el acompañamiento cercano en todo en Madrid, Hogares gestiona miles de oportunidades residenciales y superan las 3.000 viviendas señalizadas

Madrid, 26 de febrero de 2026.- En un contexto en el que la búsqueda de casas y pisos en venta o en alquiler continúa creciendo, contar con el respaldo de una agencia inmobiliaria especializada se ha convertido en un factor clave para tomar decisiones con seguridad.



En este sentido, Hogares Group continúa consolidándose como una agencia inmobiliaria de referencia en la Comunidad de Madrid gracias a un modelo diferencial basado en la cercanía, la profesionalidad y un enfoque humano del proceso inmobiliario. Alineado al eslogan: "hogares con alma", la compañía ha reforzado su posicionamiento en la comercialización de casas y pisos en venta y casas y pisos en alquiler. Acompaña a compradores y vendedores en cada fase de una de las decisiones más importantes de su vida.



Desde el asesoramiento personalizado hasta el acompañamiento en todo el proceso de comprar o vender una casa, incluyendo orientación en hipotecas, el papel de los profesionales del sector resulta cada vez más determinante para quienes desean comprar, vender o alquilar vivienda con confianza y garantías.



Con una fuerte presencia local y una estrategia centrada en el cliente, Grupo Hogares Inmobiliarias ha logrado construir una reputación sólida en los municipios donde opera, destacando por su conocimiento del mercado, su trato personalizado y su capacidad para ofrecer soluciones integrales que incluyen asesoramiento en hipotecas y gestión completa del proceso de compraventa o alquiler.



En palabras de Gabriel García Mulas, uno de los dos CEO de Hogares Group: "Nuestro crecimiento se ha basado siempre en una idea muy clara: no intermediar solo en operaciones, sino acompañar a las personas en una decisión vital. Ese enfoque es el que nos ha permitido construir una red sólida."



Un modelo inmobiliario basado en la confianza mutua y el acompañamiento integral desde que decides comprar o vender una casa

El crecimiento sostenido del grupo se apoya en un enfoque claro: no comercializar simplemente inmuebles, sino ayudar a las personas a encontrar el hogar adecuado para cada etapa vital. Este posicionamiento, alineado con el mensaje "vender hogares con alma", se traduce en una atención cercana, un proceso guiado y una relación de confianza con clientes tanto compradores como vendedores.



Hogares Group destaca por ofrecer un servicio 360º como agencia inmobiliaria, que abarca desde la captación y comercialización de casas y pisos en venta hasta la gestión de casas y pisos en alquiler, incluyendo asesoramiento financiero y soluciones personalizadas en hipotecas.



Este enfoque integral permite a los clientes afrontar el proceso con mayor seguridad y tranquilidad, contando con un equipo profesional que prioriza la transparencia, la comunicación constante y la adaptación a cada necesidad concreta.



La agencia inmobiliaria especializada en la Comunidad de Madrid, pero con foco expansionista y ‘sin límites’

Hogares ha consolidado su posicionamiento en la Comunidad de Madrid, especialmente en la Zona Sur y Suroeste, donde concentra el núcleo principal de su actividad en municipios como Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Getafe. A esta presencia se suman localidades en crecimiento del corredor sur como Parla, Pinto, Valdemoro, Humanes de Madrid, Griñón, Serranillos del Valle, Cubas de la Sagra y Moraleja de Enmedio, así como zonas del oeste metropolitano como Navalcarnero, Arroyomolinos y El Álamo.



Julián Revilla García, también CEO de la compañía y cofundador, sostiene: "Nuestro crecimiento en la zona sur y suroeste de la Comunidad de Madrid responde precisamente a ese modelo de proximidad, con equipos especializados en cada municipio que conocen el mercado local y acompañan a las personas en una decisión tan importante como es encontrar su hogar."



En concreto, en plazas estratégicas como Griñón, la compañía ha sabido dar respuesta a carencias explícitas que se materializaban en búsquedas como "inmobiliaria Hogares Griñón" refleja el interés creciente por el servicio local especializado, la compañía ha reforzado su visibilidad gracias a su experiencia en el mercado y su alta especialización territorial.



Una reputación basada en la conexión local a través de compromiso con la innovación, la sostenibilidad y las causas solidarias

Su visibilidad y reconocimiento están especialmente vinculados a búsquedas locales muy concretas y de alta intención, como "inmobiliaria en Móstoles", "pisos en Alcorcón", "inmobiliaria Colmenar Viejo o "casas en venta en Navalcarnero", circunstancia que refleja su fuerte arraigo en cada municipio y su especialización en el mercado residencial de proximidad. Este enfoque local refuerza su posicionamiento como una red inmobiliaria cercana, experta en cada zona y con capacidad para acompañar a compradores y vendedores en todo el proceso.



Grupo Hogares Inmobiliarias continúa ampliando su presencia territorial, manteniendo como eje central su especialización en cada municipio y su vínculo con la comunidad. Además, su estrategia sigue fiel a tres principales palancas: Finan hogar o financiación como palanca, desarrollo y fidelización del talento y novedades tecnológicas como su programa de IA aplicado a la Inmobiliaria, pionero en su sector.



Tampoco deja de lado otro de sus grandes revulsivos como empresa, su vínculo con el medio ambiente, la solidaridad y el mundo deportivo. Hogares mantiene una implicación activa con el tejido local a través del apoyo a iniciativas sociales y su cercanía con el deporte de base, colaborando con clubes y proyectos vinculados al fútbol en municipios clave donde opera, como el respaldo a entidades deportivas locales y su conexión con el entorno del C.D. Leganés. Esta implicación se traduce en acciones que refuerzan su compromiso con la comunidad, apoyando causas solidarias y contribuyendo al desarrollo social en los barrios en los que está presente.



Con el objetivo de seguir creciendo de forma sostenible, la compañía mantiene su compromiso con un modelo inmobiliario basado en la confianza, el acompañamiento y la excelencia en el servicio, reafirmando su propósito: ayudar a las personas a encontrar no solo una vivienda, sino un verdadero hogar con alma.

