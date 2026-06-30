Holcim se suma al debate del futuro de la arquitectura con su visión sobre el papel de los materiales

Espacio Holcim en CCIB - sede del Congreso Mundial de Arquitectos - HOLCIM ESPAÑA

(Información remitida por la empresa firmante)

Como Main Partner del Congreso Mundial de Arquitectos, Holcim tiene como objetivo trasladar la investigación e innovación en materiales al entorno arquitectónico.

El espacio Holcim expuesto en el CCIB, diseñado por el estudio Trasbordo Arquitectura, es una representación de la evolución del hormigón y de su papel en la construcción sostenible.

La agenda del Congreso incluye la sesión "Beyond 10 Billion: Architecture for a Living Planet" con la participación de La Fundación Holcim.

Barcelona, 30 de junio de 2026.

En el marco del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, bajo el lema "Becoming. Architectures for a Planet in Transition", Holcim España presenta proyectos colaborativos basados en el desarrollo de materiales descarbonizados, circulares y ampliados a soluciones integrales para la cadena de valor de la construcción.

La compañía, como socio líder en construcción sostenible, participa como Main Partner de la cita mundial para demostrar la viabilidad de la transición hacia un modelo constructivo de bajas emisiones y circular, con enfoque en el inicio de la cadena de valor junto a arquitectos, ingenieros y promotores.

Un espacio arquitectónico en el CCIB

El espacio Holcim ubicado en el CCIB ha sido diseñado por el estudio Trasbordo Arquitectura, dirigido por Justo Orgaz, fundador del estudio y presidente del Green Building Council España (GBCE). Creado específicamente bajo una lógica arquitectónica, el espacio se articula a través de cuatro tótems estructurales elaborados con soluciones de la compañía. Cada pieza funciona como una muestra a escala real que materializa un enfoque diferente de la descarbonización, la circularidad y la innovación en la formulación del hormigón, siendo este un material clave en el desarrollo de nuestras ciudades.

En esta ubicación se podrán encontrar las maquetas de dos proyectos arquitectónicos en los que Holcim ha colaborado. Por un lado, la ampliación de la Escuela Suiza de Barcelona, del estudio Trasbordo Arquitectura, basado en una estructura mixta que combina hormigón, acero y madera, logrando reducir un 45% el carbono embebido en las fases de producción (A1-A3) respecto a soluciones convencionales. Por otro lado, el proyecto Elemental, diseñado por Alejandro Aravena en colaboración con Holcim, con el que desarrollaron una nueva tecnología basada en biochar que logra almacenar el carbono en los edificios de forma permanente.

Este espacio también busca demostrar que la innovación da comienzo en el diseño de la solución, en el paso esencial de la selección de las materias primas. Las soluciones de Holcim utilizadas en la creación de los elementos incluyen componentes como biochar, puzolanas, arcillas calcinadas o árido reciclado, materiales que logran la reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción.

Agenda especializada

Con el propósito de facilitar la organización de la agenda del participante en el Congreso, Holcim ha desarrollado y puesto a disposición de los asistentes una aplicación exclusiva basada en un modelo de inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los congresistas optimizar y organizar su agenda personalizada en tiempo real, recomendando las actividades, debates e itinerarios arquitectónicos más afines a sus intereses individuales y preferencias específicas de contenido.

En este contexto, como parte de la agenda del Congreso, el miércoles 1 de julio, de 10:30 a 11:30 horas, el CCIB acogerá la sesión de debate titulada "Beyond 10 Billion: Architecture for a Living Planet". Moderada por Laura Viscovich, executive director de la Fundación Holcim, la mesa redonda abordará el desafío de la edificación frente a los crecientes retos ambientales y sociales.

El panel, integrado por Daniel Alsina, director de Innovación y Estrategia de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA); German Otto Bodenben, director de Design Technology en BIG; Kjetil Trædal Thorsen, arquitecto internacional fundador de Snøhetta; y Gabriela Korsakas, responsable de prescripción de Holcim España, analizará cómo arquitectos, innovadores en materiales y líderes de la construcción pueden replantear la relación entre edificios, ciudades y ecosistemas mediante enfoques de construcción descarbonizada y circular, así como nuevos modelos de colaboración a lo largo de todo el proceso constructivo.

Espacio experiencial en Las Tres Chimeneas

Como complemento a la agenda científica del CCIB, la actividad de la compañía se extiende hacia el entorno lúdico y experiencial en Las Tres Chimeneas del Besòs. Con el objetivo de generar un entorno de diálogo, Holcim ha diseñado acciones enfocadas a la interacción y la participación activa de los asistentes.

Bajo el lema “Build What Matters”, los participantes en el Congreso encontrarán un espacio interactivo para compartir ideas y compromisos sobre el futuro de la arquitectura, las ciudades y la construcción sostenible. Las aportaciones formarán parte de una publicación especializada que estará disponible para su descarga al cierre del Congreso.