Hospes renueva tres hoteles donde el arte da forma a la experiencia - Hospes Hotels

(Información remitida por la empresa firmante)

Hospes Puerta de Alcalá, Hospes Palacio de los Patos y Hospes Palacio del Bailío estrenan una nueva etapa tras sus recientes renovaciones, consolidando un concepto de lujo en el que arquitectura histórica, interiorismo contemporáneo y destacadas colecciones de arte conviven de forma natural.

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- Alojarse en un palacio del siglo XVI rodeado de obras de Rafael Canogar y Antonio Saura. Recorrer una residencia madrileña de 1883 y encontrarse con Antoni Tàpies, Lita Cabellut o Manuel Rivera. O descubrir una pieza de Eduardo Arroyo o Christopher Wool mientras se atraviesan los salones de un palacio neoclásico en pleno centro de Granada.

Hospes Hotels convierte el arte en uno de los grandes protagonistas de la nueva etapa de Hospes Puerta de Alcalá, Hospes Palacio de los Patos y Hospes Palacio del Bailío, tres de sus hoteles más emblemáticos, recientemente renovados y concebidos como espacios en los que patrimonio, diseño contemporáneo y creación artística forman parte de una misma experiencia.

Más que incorporar obras como elementos decorativos, los tres proyectos comparten una misma filosofía: integrar el arte en la vida cotidiana del hotel. Las colecciones aparecen en recepciones, salones, escaleras, pasillos, restaurantes y habitaciones, estableciendo un diálogo permanente con edificios cargados de historia y con los nuevos proyectos de interiorismo.

El resultado propone otra manera de acercarse al lujo: más cultural, más vinculada al lugar y concebida para ser descubierta con calma.

Hospes Puerta de Alcalá: una casa noble madrileña para vivir el arte

Frente a la Puerta de Alcalá y El Retiro, Hospes Puerta de Alcalá ocupa una residencia de 1883 diseñada por José María de Aguilar. Su reciente transformación, firmada por Tomás Alía y Estudio Caramba, recupera el espíritu de las grandes casas privadas de la burguesía madrileña del siglo XIX y lo traslada a un lenguaje contemporáneo.

En lugar del tradicional lobby de hotel, la planta principal se articula como una sucesión de estancias conectadas, salones íntimos, espacios de encuentro y rincones dedicados al arte. Piedra veteada, maderas, fibras naturales y una iluminación de carácter doméstico refuerzan la sensación de estar entrando en una sofisticada residencia privada.

Es precisamente en ese contexto donde cobra sentido una colección integrada por obras de Manuel Rivera, Antoni Tàpies, Los Carpinteros, Liza Lou y Lita Cabellut, entre otros. El arte acompaña al huésped de manera natural a lo largo de su estancia y establece un diálogo entre la abstracción española de posguerra y diferentes expresiones del arte contemporáneo internacional.

La renovación se extiende además a la experiencia global del hotel, desde sus habitaciones y suites hasta Malvar de Ultramar, con restaurante y terraza abiertos directamente a la Plaza de la Independencia, su jardín interior y Bodyna Spa, ubicado en las antiguas caballerizas del edificio.

Hospes Palacio de los Patos: un palacio convertido en espacio cultural vivo

En Granada, Hospes Palacio de los Patos 5 Gran Lujo* inicia también una nueva etapa tras una profunda renovación que potencia el diálogo entre sus dos arquitecturas: el palacio neoclásico del siglo XIX y el contemporáneo Edificio Alabastro.

El proyecto de interiorismo, dirigido por Bárbara Chapartegui junto a Alex Briones, respeta los elementos originales del palacio e introduce tonos neutros y cálidos, tejidos de gran riqueza táctil, iluminación escultórica y mobiliario seleccionado específicamente para aportar una atmósfera más contemporánea, confortable y personal.

Aquí, nuevamente, el arte abandona los límites de una galería. Está presente en la recepción, la biblioteca, la monumental escalera principal, el restaurante, los salones e incluso las habitaciones.

Su colección reúne nombres como Lucio Muñoz, Christopher Wool, Eduardo Arroyo, Marta Gómez de la Serna, Cecilia Sebastián de Erice, Adolfo Estrada, Beatrice Caracciolo y Monsa Domingo. Entre sus piezas destacan los Deshollinador de Eduardo Arroyo, el díptico Jardín romano de Marta Gómez de la Serna, Untitled de Christopher Wool y Composición vertical de Lucio Muñoz.

La renovación permite así redescubrir el hotel como un espacio cultural vivo, donde las obras dialogan con mosaicos, techos ornamentados y elementos arquitectónicos históricos, mientras el Edificio Alabastro introduce cristal, luz y geometrías contemporáneas.

La experiencia se completa con la renovada terraza-jardín de Restaurante Los Patos y Bodyna Spa, reforzando la vocación del hotel como refugio Gran Lujo en pleno corazón de Granada.

Hospes Palacio del Bailío: siglos de arte bajo un mismo techo

En Córdoba, Hospes Palacio del Bailío 5 Gran Lujo* lleva todavía más lejos el diálogo entre épocas.

El hotel ocupa un conjunto de edificios construidos entre los siglos XVI y XVIII bajo los cuales permanecen vestigios romanos visibles a través del suelo acristalado de su patio central. Pinturas históricas, elementos arquitectónicos originales y frescos restaurados recorren el edificio; algunos de ellos convierten la Suite Presidencial Gran Capitán y las Junior Suites Históricas en auténticas obras de arte habitables.

Su reciente renovación, firmada por Bárbara Chapartegui y Tristán Domecq, introduce roble natural, travertino, latón envejecido, tejidos nobles y una paleta inspirada en el blanco cal, el lino, el verde oliva y la terracota, creando un nuevo equilibrio entre la arquitectura histórica y el diseño contemporáneo.

Sobre este escenario histórico se despliega una destacada colección con obras de Rafael Canogar, Antonio Saura, Carmen Laffón, Gonzalo Lebrija, José Dávila, Elena Alonso, Pin Morales y Manuel Padorno.

Las piezas aparecen desde la entrada y la recepción hasta los corredores y habitaciones, sin un recorrido impuesto: es el propio huésped quien las descubre mientras habita el palacio.

La nueva etapa del Bailío alcanza igualmente su propuesta gastronómica, con Restaurante Arbequina, liderado por el chef Rubén González, mientras Bodyna Spa y las extraordinarias termas romanas permiten experimentar otra de las huellas históricas del edificio: la tradición milenaria del baño.

Tres ciudades, tres renovaciones y una misma manera de entender el lujo

Madrid, Granada y Córdoba ofrecen tres contextos radicalmente diferentes, pero los nuevos proyectos de Hospes comparten una misma idea: el lujo contemporáneo no reside únicamente en aquello que se contempla, sino en aquello que se experimenta.

Dormir junto a una obra de arte, descubrir un fresco histórico dentro de una suite, atravesar restos arqueológicos romanos, recorrer un palacio neoclásico o sentarse en un salón concebido como el de una residencia privada convierten la estancia en algo más que alojamiento.

Con la renovación de Hospes Puerta de Alcalá, Hospes Palacio de los Patos y Hospes Palacio del Bailío, Hospes refuerza así el carácter singular de tres de sus propiedades más emblemáticas y reivindica el hotel como lugar de encuentro entre hospitalidad, arquitectura, diseño y cultura.

Tres hoteles históricos que estrenan una nueva etapa y tres destinos desde los que descubrir Madrid, Granada y Córdoba a través de una mirada diferente: la del arte de habitar.

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