Hostinger analiza 66.700 millones de rastreos: la IA avanza, el SEO retrocede y España muestra un patrón

Los asistentes de IA ganan peso como intermediarios del descubrimiento online: en España, Applebot ya rastrea el 36% de las webs y OpenAI SearchBot alcanza el 64%

El ecosistema digital español muestra un patrón propio, con menor uso de herramientas SEO (SemrushBot, 13%) y mayor cautela ante el entrenamiento de modelos de IA (GPTBot, 8%)

Mientras los buscadores tradicionales mantienen una actividad estable, la visibilidad de marcas y contenidos depende cada vez más de cómo los interpreta la inteligencia artificial

Madrid, 6 de febrero de 2026.

Los asistentes de inteligencia artificial se están convirtiendo en un nuevo intermediario entre las empresas y los usuarios, influyendo de forma directa en cómo se descubren marcas, productos y contenidos online. Según un estudio de Hostinger , basado en el análisis de 66.700 millones de interacciones de bots verificadas en más de 5 millones de sitios web, España refleja este cambio con un patrón propio frente a mercados como Brasil, India o México.

El estudio detecta en el ecosistema digital español una elevada actividad de crawlers asociados a asistentes de IA, una menor penetración de herramientas SEO y mayores restricciones al entrenamiento de modelos, en comparación con el resto de los mercados analizados.

De la búsqueda al intermediario digital

El análisis de este estudio confirma una tendencia global determinante: los bots asociados a asistentes de IA están incrementando rápidamente su presencia en la Web, mientras que las herramientas SEO reducen progresivamente su alcance y los motores de búsqueda tradicionales mantienen un papel relativamente estable. En este nuevo escenario, los asistentes de IA no se limitan a dirigir tráfico, sino que leen, resumen y responden directamente a las preguntas de los usuarios, actuando como intermediarios entre las empresas y sus potenciales clientes.

A nivel global, el estudio de Hostinger muestra que este cambio se está produciendo de forma progresiva, con un aumento sostenido de los crawlers vinculados a asistentes de IA, mientras que el acceso de los bots destinados al entrenamiento de modelos ha caído de forma notable.

“Los asistentes de inteligencia artificial ya no se limitan a indexar información, sino que la procesan y la utilizan para generar respuestas directas a los usuarios, lo que está modificando la forma en que las empresas ganan visibilidad online”, comenta Walter Guido, Hostinger Country Manager para España e Italia.

España: más presencia de asistentes de IA y menos peso del SEO

En este contexto, España presenta un comportamiento diferenciado. Los datos del estudio muestran una elevada actividad de bots orientados a ofrecer respuestas directas a los usuarios, como los vinculados a Siri, ChatGPT o TikTok Search. Applebot, asociado al ecosistema de Apple, rastrea el 36% de los sitios web españoles, ligeramente por encima de la media global. Por su parte, OpenAI SearchBot alcanza el 64% de cobertura, una cifra algo inferior al promedio mundial, pero con mayor profundidad de rastreo, lo que indica que el contenido español se utiliza de forma intensiva para generar respuestas en tiempo real.

Este patrón sitúa a España en una posición similar a mercados como México o Brasil en cuanto al uso de respuestas basadas en IA, aunque con diferencias relevantes en el acceso al entrenamiento de modelos.

Mayor control sobre el entrenamiento de modelos de IA

A diferencia de Brasil o India, España demuestra una actitud más restrictiva frente a los bots destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. GPTBot accede solo al 8% de los sitios españoles, frente al 12% de media global y al 32% registrado en Brasil. ClaudeBot se sitúa en el 4% en España, por debajo de otros mercados analizados.

Este comportamiento refleja una mayor cautela en el uso de los contenidos para entrenar modelos de IA, una tendencia que también se observa en México, aunque de forma menos acusada y que contrasta con mercados donde el acceso al entrenamiento sigue siendo más amplio.

Buscadores estables y herramientas SEO en retroceso

En cuanto a los motores de búsqueda tradicionales, Google y Bing mantienen una presencia estable en España, aunque con una cobertura algo inferior a la media global, compensada por una mayor profundidad de rastreo. Googlebot accede al 69% de los sitios web españoles, frente al 77% global, mientras que Bingbot alcanza el 48%, frente al 57% mundial.

Por el contrario, las herramientas SEO muestran una presencia claramente menor en el mercado español. AhrefsBot y SemrushBot registran coberturas del 40% y el 13%, respectivamente, cifras inferiores a las medias globales y similares a las observadas en India y México. Esto sugiere que muchas empresas españolas continúan dependiendo principalmente de los datos proporcionados por los propios buscadores en lugar de herramientas SEO externas.

Los resultados del estudio confirman que la forma en que los usuarios descubren contenidos online está cambiando, con un peso creciente de los asistentes de IA como intermediarios entre la información y las personas.

“España refleja esta transformación global con matices propios, caracterizados por una alta exposición a la IA orientada a respuestas, una mayor cautela ante el entrenamiento de modelos y un uso más limitado de herramientas SEO”, concluye Guido.