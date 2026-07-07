Hoteles Elba inicia la selección de personal para la apertura de Elba Corralejo Resort & Spa

Recreación de cómo quedará una de las 24 piscinas del Hotel Elba Corralejo Resort & Spa - HOTELES ELBA

(Información remitida por la empresa firmante)

La cadena comienza a incorporar a los primeros profesionales que formarán parte del nuevo complejo, cuya apertura está prevista para el 1 de noviembre y generará más de 300 puestos de trabajo.





Madrid, 7 de julio de 2026.

Hoteles Elba, cadena hotelera española con una sólida trayectoria en el sector turístico y presencia en las Islas Canarias, Andalucía, Palma de Mallorca y Madrid, afronta la recta final de uno de sus proyectos más ambiciosos: la apertura de Elba Corralejo Resort & Spa. Ubicado en Corralejo, este nuevo complejo abrirá sus puertas el próximo 1 de noviembre de 2026 y supondrá un importante impulso para la oferta turística del norte de Fuerteventura. Con una inversión cercana a los 100 millones de euros, el resort se convertirá en el mayor complejo hotelero de la zona norte de la isla y en el mayor proyecto desarrollado por la cadena en Fuerteventura hasta la fecha. El establecimiento de cuatro estrellas contará con 478 habitaciones, cerca de 1.000 plazas alojativas, amplias zonas ajardinadas, más de 20 piscinas, una variada oferta gastronómica y espacios dedicados al bienestar y al ocio. Además, ofrecerá dos experiencias diferenciadas dentro del mismo complejo diseñado para responder a diferentes perfiles de viajeros: Elba Corralejo Resort & Spa, orientado al turismo familiar, y Elba Corralejo Premium Level, una exclusiva zona solo para adultos. Por su dimensión, calidad de instalaciones y capacidad de atracción turística, el proyecto está llamado a convertirse en uno de los principales motores de actividad económica y empleo del norte de Fuerteventura, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local vinculada al turismo.



Más de 300 puestos de trabajo directos

Hoteles Elba ha iniciado el proceso de selección de personal para la próxima apertura de Elba Corralejo Resort & Spa que supondrá la creación de más de 300 puestos de trabajo directos.

La puesta en marcha de este nuevo hotel requerirá la incorporación de más de 300 profesionales para todo tipo de puestos, desde perfiles directivos y mandos intermedios hasta personal operativo, en áreas como recepción, restauración, cocina, pisos, mantenimiento, administración, spa, animación y otros departamentos esenciales para el funcionamiento del resort.

Desde Hoteles Elba destacan que la apertura representa una oportunidad única para quienes buscan incorporarse a un proyecto desde sus inicios y participar activamente en la construcción de un nuevo equipo.

“Queremos formar un equipo comprometido, profesional y con vocación de servicio que acompañe el crecimiento de este proyecto desde el primer día. Como cadena en expansión, Hoteles Elba ofrece una oportunidad para el empleo local y para profesionales que quieran desarrollar su carrera dentro del sector hotelero, con posibilidades reales de crecimiento dentro de la compañía”, señalan desde la directiva.

Las personas interesadas en formar parte del proyecto ya pueden consultar las vacantes disponibles e inscribirse a través del Portal de Empleo de Hoteles Elba*, donde se irán incorporando nuevas oportunidades profesionales a medida que avance el proceso de selección.

*Portal de empleo: https://www.hoteleselba.com/es/portal-de-empleo/trabajar-en-elba-corralejo#vacantes-corralejo

Sobre Hoteles Elba

Hoteles Elba es una cadena hotelera española con presencia en las Islas Canarias, Andalucía, Palma de Mallorca y Madrid. La compañía cuenta con establecimientos de cuatro y cinco estrellas orientados al turismo vacacional, urbano, MICE y de eventos, caracterizados por su apuesta por la calidad, la atención personalizada y la excelencia en la experiencia del huésped.