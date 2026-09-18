HUAWEI FreeBuds Neo elevan el audio con diseño elegante, cancelación de ruido superior y sonido envolvente

HUAWEI FreeBuds Neo - HUAWEI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre

HUAWEI ha lanzado a nivel mundial una nueva serie de auriculares, HUAWEI FreeBuds Neo, una propuesta que combina cancelación de ruido excepcional con un diseño elegante y novedoso, logrando un equilibrio entre la expresión personal y una experiencia auditiva envolvente

Cancelación de ruido adaptativa en cualquier entorno

HUAWEI FreeBuds Neo cuentan con una arquitectura de cancelación de ruido de doble canal que optimiza las rutas del sonido y reduce eficazmente la entrada de ruidos de frecuencia media y alta, como el viento o las conversaciones. Gracias a esta tecnología, HUAWEI FreeBuds Neo ofrecen una cancelación de ruido en todo el espectro de frecuencias de hasta 30 dB.



Equipados con un chip de audio de tercera generación y algoritmos adaptativos avanzados, HUAWEI FreeBuds Neo son capaces de responder en milisegundos a los cambios de ruido del entorno y ajustar dinámicamente la cancelación para ofrecer una experiencia auditiva más natural y fluida, reduciendo las posibles fluctuaciones de presión en el oído. Esto permite a los usuarios moverse con confianza por entornos acústicos complejos y dinámicos mientras disfrutan de una experiencia de cancelación de ruido naturalmente cómoda, pura e inmersiva.



Diseño innovador y comodidad durante todo el día

HUAWEI FreeBuds Neo combinan a la perfección una estética innovadora con una experiencia de uso cómoda y ligera. Los nuevos auriculares están disponibles en cuatro colores: Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White y Starry Black, ofreciendo diferentes opciones para adaptarse al estilo de cada usuario.



El estuche Mini Shuttle presenta un diseño de líneas curvas y una silueta elegante y minimalista. Su formato compacto y ligero facilita tanto el agarre como su transporte en el día a día. El diseño de Light Mini Stem de los auriculares apuesta por un formato más compacto y una nueva forma que se adapta de manera natural al contorno de la oreja, ofreciendo un acabado refinado y distintivo.



Cada auricular pesa solo unos 4,8 g, favoreciendo una sensación ligera y cómoda incluso durante periodos prolongados de uso. Además, el diseño ergonómico de HUAWEI FreeBuds Neo se ha desarrollado a partir del análisis de numerosos datos sobre las características del oído humano, con el objetivo de distribuir la presión de manera más uniforme y reducir las posibles molestias durante su uso.



La estabilidad también ha sido uno de los aspectos clave durante su desarrollo. Mediante pruebas de simulación que reproducen las condiciones de uso durante actividades de alta intensidad, HUAWEI ha optimizado específicamente las zonas del auricular más propensas a desplazarse o aflojarse. De esta forma, HUAWEI FreeBuds Neo ofrecen un ajuste cómodo y seguro pensado para acompañar al usuario durante todo el día.



Sonido que lleva la experiencia de un concierto a los oídos

HUAWEI FreeBuds Neo ofrecen una experiencia de sonido diseñada para reproducir con fidelidad la riqueza, los matices y la amplitud de una actuación en directo. HUAWEI FreeBuds Neo están equipados con una unidad de controlador Turbo totalmente nueva, que permite una reproducción de banda ultraancha desde tan solo 10 Hz hasta 48 kHz, lo que hace que los golpes de batería y los graves sean profundos y potentes, mientras que las voces y los instrumentos se mantienen claros y amplios, restaurando por completo la dinámica y la textura de una actuación musical en directo.



Cuando se emparejan con dispositivos HUAWEI, HUAWEI FreeBuds Neo admiten transmisión de audio de alta resolución de hasta 2,3 Mbps. Al conectarse con otros dispositivos, la velocidad de transmisión máxima alcanza los 990 kbps, permitiendo conservar una mayor cantidad de información sonora y apreciar con mayor precisión los matices de las voces y los instrumentos.



Además, HUAWEI FreeBuds Neo incorporan audio espacial ilimitado, utilizando algoritmos de audio espacial desarrollados por HUAWEI. Esta tecnología permite disfrutar de un campo sonoro envolvente de 360° en diferentes escenarios de escucha, independientemente de la fuente de audio, para ofrecer una experiencia más inmersiva.



Control inteligente de dispositivos wearables y conexión fluida entre dispositivos

Los usuarios pueden utilizar la aplicación HUAWEI Audio Connect en un reloj para conectar los auriculares por primera vez, cambiar entre modos de cancelación de ruido o efectos de sonido, localizar los auriculares y comprobar el nivel de batería, sin tener que utilizar el móvil.



Además, HUAWEI FreeBuds NEO rompen las barreras entre ecosistemas y son compatibles con sistemas como Android, iOS y Windows, y admiten la conexión entre dos dispositivos de distintos sistemas. De esta forma, los usuarios pueden alternar rápidamente entre ellos y disfrutar de una experiencia más fluida entre diferentes dispositivos.



Disponibilidad y precios

HUAWEI FreeBuds Neo estarán disponibles en España a partir del 17 de septiembre, en los colores Ice White, Stellar Silver, Starry Black y Nebula Pink, con un precio recomendado de 129 €.



Como parte de la promoción de lanzamiento, los usuarios que adquieran HUAWEI FreeBuds Neo en HUAWEI Store entre el 17 de septiembre y el 25 de octubre podrán beneficiarse de un cupón de descuento de 20 €.



Además, los usuarios podrán disfrutar de distintas promociones especiales en HUAWEI WATCH GT 7 Series y HUAWEI FreeBuds Neo. La compra conjunta de ambos dispositivos (añadir en paquetes de complementos) permitirá obtener un descuento total de hasta 110 €. Y, quienes prefieran adquirirlos por separado podrán beneficiarse de un descuento de hasta 70 € en HUAWEI WATCH GT 7 Series y de 20 € en HUAWEI FreeBuds Neo.



Por otro lado, con la compra de HUAWEI FreeBuds Neo se incluirán 12 meses de servicio Loss Care, ofreciendo una mayor tranquilidad a los usuarios durante el primer año de uso.





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