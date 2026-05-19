Hudisa muestra el valor de los frutos rojos transformados en la World of Private Label 2026

HUDISA - HUDISA

(Información remitida por la empresa firmante)

Hudisa, empresa andaluza especializada en fruta transformada, participa en el World of Private Label 2026 de Ámsterdam (19 y 20 de mayo) con el objetivo de ampliar su presencia en mercados europeos clave y establecer alianzas con distribuidores de marca blanca

Madrid, 19 de mayo de 2026.- La empresa andaluza Hudisa participa en la edición 2026 del salón internacional World of Private Label, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo en el recinto de la RAI Amsterdam (Ámsterdam). Especializada en soluciones de fruta transformada (purés, concentrados y fruta congelada), Hudisa refuerza así su estrategia de internacionalización y se sitúa nuevamente en el epicentro del networking empresarial europeo para el canal de marca de distribuidor.



Con un crecimiento sostenido -la compañía procesa más de 20 millones de kilos de frutos rojos al año y opera bajo tres líneas de producto (convencional, Babyfood y orgánicos) Hudisa aterriza en la feria con el firme propósito de ampliar su presencia en mercados europeos clave (Alemania, Francia, Países Bajos, países nórdicos) y establecer alianzas estratégicas con distribuidores que operan bajo marca propia.



"El catálogo de Hudisa es ideal para marcas que buscan diferenciarse a través de formulaciones más saludables y de origen natural", afirma Joaquín Malagón, CEO de Hudisa. "La marca blanca ha evolucionado mucho en Europa, y hoy muchas cadenas buscan productos premium, de proximidad y sostenibles. Ahí es donde Hudisa puede aportar un gran valor".



La feria World of Private Label, organizada por la Private Label Manufacturers Association (PLMA), ha consolidado su posición como una de las plataformas de negocio más importantes del sector alimentario europeo, reuniendo fabricantes, distribuidores y mayoristas del canal de marca del distribuidor (MDD). Esta convocatoria permite a Hudisa mostrar no solo su catálogo de productos, sino también sus procesos de producción caracterizados por la trazabilidad, la sostenibilidad y el control de calidad riguroso.



World of Private Label es, para Joaquín Malagón,"una oportunidad única para mostrar al mercado europeo la calidad y sostenibilidad de las soluciones de fruta transformada, y para conectar directamente con los grandes decisores del canal MDD".



Valor andaluz con proyección europea

Ubicada en Lepe, Hudisa nace de la colaboración entre 19 cooperativas agrícolas de frutos rojos, lo que le otorga un control total sobre la cadena de suministro -del campo a la industria-. La compañía mantiene importantes certificaciones internacionales en calidad y seguridad alimentaria, reforzando su atractivo como proveedor para marcas de distribuidor que operan en mercados exigentes.



La línea orgánica y la innovación en economía circular son dos de los pilares del modelo de negocio de Hudisa. La participación en esta feria permitirá reforzar este posicionamiento, además de explorar planteamientos de formulación y etiquetado que están en auge en Europa: ingredientes de origen vegetal, perfiles funcionales y "clean-label".



"La participación de Hudisa permite identificar -afirma Malagón- nuevas tendencias de consumo, anticipar la demanda de los distribuidores y adaptar la oferta a las necesidades del mercado internacional".



Networking, innovación y crecimiento internacional

Hudisa llevará a cabo reuniones comerciales, presentará sus gamas de productos y evaluará conjuntamente con los compradores internacionales la adaptación de formatos y productos al canal MDD europeo. Estas interacciones directas permiten a Hudisa afinar su propuesta de valor, adaptar sus formatos a las necesidades del canal retail y ampliar su red de distribución fuera de España.



"Esta feria abre la puerta a alianzas estratégicas con cadenas europeas que buscan ingredientes naturales y de origen controlado, reforzando así el compromiso con la innovación y el crecimiento sostenible, "concluye Malagón



Sobre Hudisa

Fundada en 2002, Hudisa procesa y comercializa purés, concentrados y fruta congelada (fresa, frambuesa, mora, arándano) con origen en la provincia de Huelva. Con más de 1.000 agricultores asociados, más de 150 profesionales en plantilla y una capacidad de producción de hasta 350 toneladas al día, la empresa se ha posicionado como líder del sur de Europa en su segmento.





Contacto

Emisor: Hudisa

Nombre contacto: ALICIA HUIDOBRO

Descripción contacto: Quintagama Comunicación

Teléfono de contacto: +34629647315