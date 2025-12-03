Hush&Hush acelera su expansión en España con presencia física en 24 centros El Corte Inglés

Hush prevé ampliar catalogo en 2026 - Hush&Hush

(Información remitida por la empresa firmante)

Con fórmulas clínicas respaldadas por estudios científicos, Hush&Hush apuesta por la belleza desde dentro y conecta con una nueva generación de consumidores que buscan bienestar integral a través de la nutricosmética

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

La firma de nutricosmética premium Hush&Hush continúa su expansión en el mercado español con su llegada a 24 centros de El Corte Inglés, consolidando así su presencia física en el país. Esta estrategia se complementa con el impulso de su canal digital a través de la tienda online oficial www.hushandhush.es, que ofrece acceso a toda su gama de productos de bienestar y belleza desde el interior.



En los espacios de parafarmacia de El Corte Inglés, los consumidores ya pueden encontrar los seis productos más icónicos de la marca:



- DeeplyRooted: fórmula anticaída capilar que fortalece el cabello desde la raíz, ideal para quienes buscan densidad, brillo y salud capilar.



-TimeCapsule: suplemento antiedad que combate los signos del envejecimiento desde dentro, con antioxidantes y vitaminas de última generación.



-SkinCapsule CLEAR+: diseñado para pieles con tendencia acneica, ayuda a reducir imperfecciones y equilibrar la producción de sebo.



- SkinCapsule BRIGHTEN+: ilumina la piel y combate la hiperpigmentación, ideal para unificar el tono cutáneo.



- PlantYourDay: mezcla detox antiinflamatoria rica en proteínas vegetales, ideal para comenzar el día con energía y equilibrio digestivo.



- ShieldUp: refuerzo inmunológico con vitamina C, adaptógenos y antioxidantes naturales para proteger el organismo frente al estrés y las agresiones externas.



Objetivo 2026: presencia total en España y nuevos lanzamientos

A través de su e-commerce, www.hushandhush.es permite a los consumidores acceder a toda la gama de productos de bienestar y belleza, facilitando una experiencia de compra cómoda y segura. Patricia García, CEO de Hush&Hush España, explica "nuestro objetivo es ofrecer soluciones de nutricosmética innovadoras y respaldadas por la ciencia, acercando la salud y la belleza al día a día de nuestros clientes, tanto en tiendas físicas como online".



La compañía ha anunciado su intención de incorporar toda su línea de productos en El Corte Inglés en 2026, incluyendo nuevas referencias que actualmente se encuentran en fase de desarrollo y que serán presentadas próximamente. Esta expansión responde a la creciente demanda de soluciones de belleza basadas en la nutricosmética. "El consumo de nutricosméticos ha crecido significativamente en España en los últimos años, más de la mitad de la población conoce los beneficios de estos productos y un 30% los consumen. Las personas, cada vez más, buscan el bienestar integral desde el interior, Hush&Hush viene a revolucionar la industria con fórmulas clínicas con estudios que avalan su eficacia y seguridad. Nuestros productos preservan la salud, el bienestar y potencian la belleza natural de cada persona", afirma Patricia Garcia. "Queremos ser la marca de referencia mundial en belleza y longevidad y ayudar al mundo a vivir joven más tiempo".



Hush&Hush opera actualmente en 25 países, con una fuerte presencia en mercados como Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, Alemania y España, donde el crecimiento ha sido especialmente notable en el último año. La marca se ha posicionado como referente en el segmento de la nutricosmética de lujo, gracias a su enfoque clínico, su compromiso con la innovación y su estética sofisticada.



Sobre Hush&Hush

Hush&Hush es una marca estadounidense de nutricosmética de alta gama fundada por el doctor alemán, Marc Ronert, cirujano y médico estético, experto en longevidad y con más de 15 años de estudio del envejecimiento celular y bienestar. Sus fórmulas están desarrolladas bajo la patente Clean Clinical Vitamins por médicos y científicos, combinando ingredientes naturales, muchos de ellos también patentados y con tecnología clínica para ofrecer soluciones eficaces en el cuidado de la piel, el cabello, la inmunidad y el bienestar general. En España, la marca está disponible en www.hushandhush,es , en 24 centros de El Corte Inglés y su tienda online.







Contacto

Nombre contacto: Hush&Hush

Descripción contacto: Hush&Hush

Teléfono de contacto: 663225422



