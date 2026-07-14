IA agéntica y PYMES en España; actuar antes de 2028 o perder cuota de mercado - Omar Gómez Gil

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio.- El 41% de las PYMES españolas ya usa inteligencia artificial de forma regular. Según Indigo Koncept, las que todavía observan desde la barrera no están perdiendo tiempo, sino cuota de mercado.

El cliente de una empresa ya no es siempre una persona

Esto tiene tres nombres que todo empresario necesita conocer hoy. B2A, Business to Agent: el agente de IA es el nuevo primer filtro, y si una marca no está diseñada para ser comprendida por un algoritmo, no llega al humano. A2A, Agent to Agent: el agente del cliente negocia directamente con el agente de la empresa sin que ninguna persona intervenga en ningún punto del proceso. A2C, Agent to Consumer: el agente completa todo el proceso y solo al final presenta al humano el resultado. Tres modelos. Una sola realidad: el consumidor sigue siendo el destinatario final, pero ha dejado de ser el protagonista de la decisión.

Según el Informe Ditrendia IA 2026, el 50% de las empresas españolas ya utiliza inteligencia artificial, más de 1,6 millones de compañías, con un crecimiento interanual del 39%. Gartner estima que antes de 2028 una gran parte de las decisiones de compra B2B estarán mediadas por agentes de IA capaces de comparar proveedores, analizar reputación digital y recomendar opciones automáticamente.

Durante 5.000 años el vendedor sabía más que el comprador. Eso terminó

La asimetría informacional fue la base del comercio durante milenios. La inteligencia artificial la rompió en menos de una década. Klarna gestiona hoy con IA el equivalente a 800 personas a tiempo completo, resolviendo cada consulta en menos de dos minutos. El 87% de los líderes empresariales en España destaca la mejora de la eficiencia operativa como principal ventaja de la IA, seguida de la innovación y la mejora en la toma de decisiones. El mensaje para cualquier dueño de empresa no son los números de eficiencia. Es que la IA da velocidad y el talento humano da empatía, y quien entienda esa combinación primero ganará cuota de mercado mientras los demás todavía debaten si esto les afecta.

Así, la empresa tiene ahora dos audiencias simultáneas. El agente que filtra y el humano que decide emocionalmente después. Para el agente se necesitan datos limpios, reseñas genuinas y coherencia entre lo que se dice y lo que los clientes confirman. Para el humano se necesita branding con alma, propósito real y la capacidad de generar ese vínculo emocional que ningún algoritmo puede fabricar.

En Indigo Koncept trabajan sobre esa integración a través de XLeads, un sistema diseñado para unir inteligencia artificial, automatización y posicionamiento estratégico de marca. Porque la tecnología acelera procesos, pero la confianza, la reputación y la conexión emocional siguen construyéndose entre personas.

Alex Eduardo Marín · Omar Gómez Gil Marcas con Propósito · Indigo Koncept · XLeads www.indigokoncept.com

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