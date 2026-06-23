La IA entra en su prueba de realidad: inversión récord, beneficios reales y una gran incógnita pendiente

Centro de datos industrial - Freedom24

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de Freedom24 concluye que el ciclo actual difiere profundamente de la burbuja puntocom por la rentabilidad de sus líderes, pero advierte de que la sostenibilidad de la demanda y la monetización de la IA serán las variables que determinarán si las valoraciones actuales están justificadas

Madrid, 23 de junio de 2026.- El auge de la inteligencia artificial ha reabierto uno de los debates más recurrentes en los mercados financieros: ¿se está ante una revolución tecnológica comparable a internet o frente a una nueva burbuja especulativa?



Según un análisis elaborado por Freedom24, el bróker europeo especializado en inversión y ahorro, aunque existen paralelismos evidentes con la era puntocom, las diferencias fundamentales son hoy más relevantes que las similitudes.



El estudio concluye que las valoraciones actuales del sector tecnológico se sitúan por encima de sus medias históricas, pero permanecen lejos de los niveles extremos observados durante la burbuja tecnológica del año 2000. Además, destaca que las compañías que lideran hoy la revolución de la inteligencia artificial presentan niveles de rentabilidad, generación de caja y solidez financiera muy superiores a los de muchas empresas que protagonizaron la euforia bursátil de finales de los noventa. Al mismo tiempo, advierte de que la gran incógnita sigue siendo la capacidad del sector para transformar las enormes inversiones actuales en ingresos sostenibles a largo plazo.



Actualmente, el Nasdaq-100 cotiza cerca de máximos históricos, mientras que NVIDIA ha superado los 4 billones de dólares de capitalización bursátil. Paralelamente, Google, Amazon, Microsoft y Meta prevén invertir conjuntamente alrededor de 725.000 millones de dólares en inteligencia artificial e infraestructuras asociadas durante 2026.



Sin embargo, para Freedom24 la diferencia principal respecto al año 2000 reside en la calidad de las empresas que lideran este ciclo.



Las conocidas como Magnificent 7 presentan niveles de rentabilidad, generación de caja y solidez financiera muy superiores a los observados durante la burbuja tecnológica. NVIDIA, por ejemplo, cerró su ejercicio fiscal 2026 con unos ingresos cercanos a los 216.000 millones de dólares y un crecimiento interanual del 65%. Por el contrario, muchas de las compañías que protagonizaron la euforia puntocom carecían de beneficios recurrentes o incluso de modelos de negocio sostenibles.



La opinión de Freedom24

"La comparación con las puntocom es comprensible, pero creo que puede llevarnos a plantear mal la pregunta", afirma Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, S.L. (agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España).



"A finales de los noventa había empresas con negocio real y otras que cotizaban sobre pura promesa. Hoy también existe una parte importante de expectativa, pero el problema dominante es distinto. Buena parte de los servicios de inteligencia artificial se venden por debajo de lo que cuesta producirlos, financiados con capital inversor para ganar usuarios y cuota de mercado. Y eso complica la lectura: no sabemos cuánta de esta demanda seguiría ahí si el cliente pagara el precio real".



Según Santa Cruz, el principal reto para los próximos años no será determinar si existe una burbuja, sino comprobar qué parte del crecimiento esperado puede traducirse en beneficios sostenibles.



"No esperaría un colapso similar al del año 2000. Me parece más probable una moderación gradual a medida que desaparezcan ciertas subvenciones implícitas y los precios se acerquen a su coste real. La pregunta que me hago como inversor no es si hay burbuja, sino cuánta de esta demanda es genuina y quién absorberá la diferencia si termina siendo menor de lo que el mercado da por hecho".



El análisis también identifica algunos factores que justifican cierta prudencia. Las diez mayores compañías representan ya cerca del 40% de la capitalización del S&P 500, un nivel superior al observado durante la era puntocom. Además, las grandes tecnológicas podrían superar conjuntamente el billón de dólares anual en inversiones en infraestructura ya en 2027, mientras que las startups vinculadas a la inteligencia artificial concentraron más de la mitad de toda la financiación mundial de capital riesgo durante 2025.



Para Freedom24, el escenario actual no puede definirse de forma simple ni como una burbuja ni como un crecimiento plenamente respaldado por fundamentales. Los líderes tecnológicos cuentan con negocios sólidos y rentables, pero la magnitud de las inversiones exige que la monetización de la inteligencia artificial continúe acelerándose durante los próximos años.



Por ello, la cuestión clave para los inversores ya no es si la IA constituye una burbuja comparable a la de 2000, sino cuánto crecimiento futuro está descontando hoy el mercado y qué compañías estarán mejor posicionadas para capturar ese valor cuando los inversores exijan una rentabilidad tangible.

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