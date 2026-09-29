La IA les devuelve el tiempo; cada vez más mujeres montan su negocio sin renunciar a la familia

Madres que emprenden sin salir de casa; cómo la inteligencia artificial ejecutora está cambiando quién monta un negocio propio gracias a ZonaEcom Adacemy - ZonaEcom Adacemy

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre

Durante años, montar un negocio propio exigía justo aquello de lo que muchas mujeres disponían de menos: tiempo. Con la llegada de la inteligencia artificial, esa barrera ha empezado a caer, y la tendencia lo refleja. En Zona Ecom Academy, academia especializada en negocios online con IA, las mujeres han empezado a ganar protagonismo hasta convertirse en el perfil mayoritario de quienes crean uno de estos negocios.

De madre sin experiencia digital a más de 30.000 € en cinco meses

Es el caso de Mónica, madre y nacida en Las Palmas. Sin experiencia previa en negocios digitales, en cinco meses ha generado más de 30.000€ con su tienda online, gestionándola desde casa mientras cuidaba de su hijo.

"Soy mamá y necesitaba generar ingresos desde casa. En Canarias siempre tenía la barrera de las aduanas; con la tienda online puedo vender en la península y en cualquier lugar, incluso con proveedores locales, trabajar desde el despacho que monté en casa y cuidar de mi hijo", explica.

La clave, según ella, no es que la tecnología trabaje por ella, sino con ella.

De una IA que responde a una IA que ejecuta

Ahí está el cambio de fondo: se ha pasado de una IA consultiva, que respondía preguntas, a una IA ejecutora, capaz de asumir las tareas operativas del negocio mientras la persona decide. Lo que en el sector empiezan a llamarse trabajadores IA (o agentes IA) ejecutan la parte repetitiva para que quien emprende gane tiempo, no para quitárselo. Y eso explica por qué está atrayendo a un perfil que históricamente disponía de menos horas para lanzarse.

Más casos de mujeres que están construyendo sus propios negocios

El fenómeno no es aislado. Otras alumnas han superado cifras notables en sus primeros meses —Patricia (65.000€), Paula (41.000€), Ana Isabel (23.000€), Antonia (22.860€) o Jésica (50.000€)—, la mayoría compaginándolo con su vida familiar.

Como resume Jorge Pinazo, fundador de Zona Ecom Academy: "Lo que buscan no es solo dinero, es tiempo. La IA ejecuta las tareas para que ellas decidan en qué invertir sus horas. Por eso están llegando tantas mujeres: por primera vez no tienen que elegir entre su negocio y su familia."

Más de la mitad del alumnado de ZonaEcom Academy ya son mujeres

El dato de fondo lo aporta Zona Ecom Academy, academia de referencia en el mercado hispanohablante en la creación de tiendas online con inteligencia artificial: más de la mitad de sus alumnos son mujeres, y en conjunto sus alumnos acumulan más de 22 millones de euros generados con sus tiendas.

El precedente más mediático fue el de Belén, madre de dos hijas, cuyo caso —superar los 50.000€ desde casa con su tienda online con IA— fue recogido como noticia de actualidad por medios nacionales.

Un movimiento que va más allá del emprendimiento digital

Buena muestra fue la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino de Málaga —organizada por EL ESPAÑOL, su revista Magas y el grupo de lujo LVMH para reconocer a las mujeres que están cambiando el país—, a la que asistió Jorge Pinazo junto a su mujer, Marina Barrionuevo. "El reconocimiento que se vive en un evento así es justo lo que veo cada día con nuestras alumnas: la misma historia contada en dos escenarios", señala el fundador de Zona Ecom Academy.

Tiempo, autonomía y un modelo compatible con la vida personal

Más allá de las cifras, lo que estos casos tienen en común es una autonomía económica real, construida con acompañamiento y trabajo, y compatible con la vida de cada una.

Entrevista completa a Mónica: youtube.com/watch?v=s1sBW0V4De8

Más información y opiniones reales de alumnos de Zona Ecom Academy: zonaecom.com/opiniones/

Contacto

Emisor: Zona Ecom Academy

Contacto: Zona Ecom Academy

Número de contacto: 603 952 260