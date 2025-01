La IA, el nuevo pasaporte al éxito profesional: Cómo convertirse en la pieza clave que buscan las empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

El mundo empresarial está transformándose gracias a la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, a medida que la demanda de soluciones basadas en IA crece, también lo hace la necesidad de expertos que implementen estas estrategias. Desde Revolutia.ai, firma experta en consultoría y formación en IA, destacan que la figura del consultor de IA se perfila como la más deseada este año. Y no es para menos: implementar IA ahorra hasta un 30% en costes, optimizando tareas y liberando recursos

Una oportunidad profesional al alcance de todos

"El consultor de IA ya no es un técnico inaccesible, sino alguien que, gracias a herramientas No-code, puede ofrecer soluciones complejas sin necesidad de grandes conocimientos técnicos", afirma Jorge Guamis, líder de IA y Negocio en Revolutia.ai y experto consultor en IA. "Esto abre una oportunidad única para las personas que quieren reinventarse profesionalmente, sin importar su formación previa. Hoy cualquiera puede entrar en este mercado con la formación adecuada".



Además de aportar valor a las empresas, los consultores de IA tienen en sus manos la capacidad de generar transformaciones reales. Desde la automatización de procesos hasta la personalización avanzada en marketing y ventas, su trabajo no solo beneficia a las compañías, sino también a sus clientes.



La IA como catalizador del cambio

La inteligencia artificial no solo es una herramienta, sino un cambio de paradigma que redefine la manera en que las empresas operan y se adaptan a los nuevos tiempos. Revolutia.ai enfatiza que estamos ante un momento histórico, donde formarse en IA no solo es una oportunidad profesional, sino una garantía de estar a la vanguardia del cambio.



"Las empresas necesitan expertos que puedan traducir el potencial de la IA en resultados tangibles. Y esa es una oportunidad para todos los que estén dispuestos a dar el paso", concluye otro de los expertos de la empresa.



El momento de actuar es ahora

La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Las empresas que implementen soluciones de IA estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos inmediatos. Para quienes busquen una nueva dirección profesional, la formación como consultor de IA no solo es viable, sino que puede marcar un antes y un después en sus carreras.



