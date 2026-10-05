La IA trata peor al español; en sus respuestas enlaza la fuente la mitad de veces que en inglés - SOURCELIFT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de octubre

Un test de Sourcelift con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y Google, en los dos idiomas, muestra que las respuestas en español llevan menos fuentes, traducen mal los nombres oficiales y repiten datos que nadie ha medido.

​Quien pregunta a la IA en español recibe respuestas peor documentadas que quien pregunta en inglés. Es la principal conclusión de un test de Sourcelift, agencia de GEO, que el pasado 29 de septiembre hizo las mismas ocho preguntas sobre búsqueda con IA, en inglés y en español, a ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y las vistas creadas con IA de Google, y revisó a mano las 80 respuestas contra la fuente original. ​Ninguna respuesta definió mal un término. El problema no es lo que dicen, sino de dónde lo sacan.

​El español, por detrás:

​La mitad de fuentes: Fuera de Google, las respuestas en inglés enlazaron la fuente original en 14 de 32 casos. En español, en 7 de 32.

​Nombres traducidos a ojo: En español, ChatGPT llamó a la función de IA de Google Visión general creada por IA, y Claude, Resúmenes creados con IA. La propia IA de Google, preguntada en español, usó el nombre en inglés. El nombre oficial es vistas creadas con IA.

​Cifras sin origen: En español, Gemini aseguró que Google lanza entre 5 y más de 20 búsquedas por cada pregunta, una cifra que Google nunca ha publicado. Perplexity afirmó que cerca del 50% de las búsquedas ya ocurren dentro de respuestas de IA, sin ningún dato detrás: la frase venía de un blog de SEO. La medida independiente más cercana, de Pew Research Center, vio un resumen de IA en el 18% de las búsquedas en Google de sus panelistas de EE. UU. en marzo de 2025.

​Y llega más tarde: Las vistas creadas con IA de Google se abrieron en EE. UU. el 14 de mayo de 2024 y no llegaron a España hasta el 25 de marzo de 2025, diez meses después. El modo IA llegó en español el 23 de septiembre de 2025, cuatro meses más tarde que en EE. UU.

​El inglés tampoco sale limpio: la propia IA de Google dijo en inglés que su función está disponible en más de 120 países, cuando Google anunció más de 200 en mayo de 2025. Pero en español los fallos se suman a la falta de fuentes.

​El problema no es que la IA se equivoque al definir, es que en español casi nunca dice de dónde saca lo que afirma, dice Tony G., fundador de Sourcelift (sourcelift.ai/es)

​Hay cientos de millones de personas preguntando a la IA en español, y les llegan respuestas con la mitad de fuentes y con nombres traducidos a ojo. Para una marca que vende en español es una mala noticia y una oportunidad: con tan pocas fuentes en las que apoyarse, el contenido en español con datos propios, fuente y fecha tiene sitio para destacar. Es exactamente en lo que trabajamos.

​Para las marcas que quieran saber en qué punto están, Sourcelift ofrece un diagnóstico gratis: lanza preguntas de compra de su sector en estos cinco motores y muestra si la IA las nombra, si las cita o si recomienda a su competencia.

​El test es pequeño: una ejecución por pregunta, con la sesión iniciada y los ajustes por defecto. Sourcelift lo presenta como un indicio, no como una conclusión, y ha publicado el método, las 16 preguntas y la tabla completa en el glosario GEO de Sourcelift para que cualquiera pueda repetirlo: sourcelift.ai/es/glosario-geo#engine-test. Los datos pueden usarse citando la fuente.

​Sobre Sourcelift

​Sourcelift es una agencia nacida 100 % GEO y técnica, no una agencia SEO reconvertida. Trabaja para que las marcas aparezcan y salgan citadas en las respuestas de ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y Google, y mide cada mes sus menciones y citas. Trabaja en remoto, en español y en inglés.

Contaco de prensa

​Tony G., info@sourcelift.ai

​Red social: www.linkedin.com/company/sourcelift-ai

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