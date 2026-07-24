Iberfinancia facilita la financiación con ICO Crecimiento mediante un proceso 100% digital - Iberfinancia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de julio de 2026.- El acceso a la financiación continúa siendo uno de los principales retos para muchas pequeñas y medianas empresas que buscan desarrollar nuevos proyectos, invertir en innovación o ampliar su actividad. En paralelo a la financiación bancaria tradicional, las líneas públicas impulsadas por organismos oficiales se consolidan como un instrumento relevante para favorecer el crecimiento empresarial.

En este ámbito, Iberfinancia asesora a las empresas en el acceso a la financiación con ICO Crecimiento, una nueva herramienta del Instituto de Crédito Oficial diseñada para facilitar el acceso al crédito mediante un procedimiento completamente digital.

La financiación con ICO Crecimiento amplía las oportunidades para las pymes

La financiación con ICO Crecimiento está dirigida a pymes españolas con proyectos viables, capacidad de crecimiento y generación de empleo que, debido a determinadas características de su actividad, encuentran mayores dificultades para acceder a los canales financieros habituales. Entre ellas se incluyen empresas innovadoras, organizaciones con modelos de negocio basados en activos intangibles o compañías con niveles de endeudamiento elevados, pero sostenibles.

Con esta iniciativa, el Instituto de Crédito Oficial pretende reducir las barreras que pueden limitar el desarrollo de empresas con potencial de expansión, ofreciendo una financiación directa adaptada a sus necesidades. El programa permite financiar tanto inversiones como necesidades de liquidez relacionadas con la actividad empresarial, aportando una solución flexible para diferentes fases del crecimiento de una compañía.

Desde Iberfinancia, el asesoramiento especializado facilita el análisis de cada proyecto y la preparación de la documentación necesaria para identificar la opción de financiación más adecuada dentro de las distintas líneas públicas disponibles.

Un proceso 100% digital para agilizar la solicitud de financiación

Uno de los aspectos más destacados de ICO Crecimiento es la digitalización completa del procedimiento. La solicitud se realiza a través de la plataforma ICO online, un entorno que permite gestionar todas las fases del proceso, desde la presentación de la solicitud hasta la firma notarial, sin necesidad de desplazamientos.

La plataforma incorpora sistemas de validación automatizados conectados con organismos como la Agencia Tributaria, el Banco de España y la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta integración contribuye a simplificar los trámites administrativos y favorece una gestión más ágil y eficiente de las operaciones.

Además, los préstamos contemplan importes a partir de 50.000 euros, plazos de amortización de entre cinco y diez años, con posibilidad de periodos de carencia, y unas condiciones financieras adaptadas al perfil de cada operación. Asimismo, la financiación puede destinarse tanto a proyectos de inversión como a necesidades de circulante, incluyendo actuaciones relacionadas con activos intangibles, como patentes, licencias, software o formación especializada.

La experiencia de Iberfinancia en la gestión de financiación pública, junto con su conocimiento de programas como ICO, ENISA o CDTI, permite ofrecer un acompañamiento integral durante todo el proceso de solicitud, facilitando que las empresas puedan acceder a los instrumentos financieros más adecuados para impulsar sus proyectos de crecimiento, innovación e internacionalización.

La financiación con ICO Crecimiento representa una nueva alternativa para impulsar proyectos con potencial de desarrollo, mientras Iberfinancia continúa ofreciendo asesoramiento especializado para facilitar el acceso a soluciones adaptadas a cada empresa.

Contacto

Emisor: Iberfinancia

Contacto: Iberfinancia

Número de contacto: 981 90 49 49