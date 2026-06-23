El ibérico como regalo gastronómico para celebraciones - Félix de Múrtiga

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio de 2026.- Cada vez más celebraciones buscan detalles capaces de generar recuerdos, crear momentos compartidos y transmitir autenticidad. En este contexto, el jamón ibérico Félix de Múrtiga se consolida como uno de los regalos gastronómicos más valorados, una elección que combina tradición, calidad y un fuerte componente emocional.

Cumpleaños, aniversarios, reuniones familiares o celebraciones especiales encuentran en el ibérico una forma distinta de compartir. El valor no reside solo en el producto, sino en todo lo que representa: el tiempo, el origen y la experiencia alrededor de la mesa. El regalo gastronómico premium se aleja así de lo efímero para apostar por propuestas vinculadas al disfrute pausado y a la cultura gastronómica.

Tradición que se comparte

En Félix de Múrtiga, cada jamón y cada paleta forman parte de un proceso de elaboración ligado a la tradición de la Sierra de Jabugo. La curación lenta y el respeto por los tiempos naturales permiten desarrollar el aroma, la textura y el equilibrio que caracterizan al ibérico de alta calidad. El resultado es un producto que transforma cualquier celebración en una experiencia gastronómica vinculada al origen y al saber hacer artesanal.

El jamón de bellota 100 % ibérico con precinto negro y con certificación D.O.P. Jabugo nace de animales de raza ibérica criados en libertad y alimentados durante la montanera con bellotas y recursos naturales de la dehesa.

El equilibrio entre grasa infiltrada y magro aporta una textura suave y un sabor profundo que convierten al ibérico en un regalo capaz de adaptarse a diferentes ocasiones. Desde una pieza entera para grandes reuniones hasta formatos loncheados listos para servir, cada propuesta mantiene intacta la esencia del producto.

Un regalo con sabor a celebración

Los formatos loncheados listos para servir se posicionan como una opción especialmente versátil. Permiten disfrutar del ibérico de forma cómoda y mantener intacta la experiencia sensorial del producto. Su facilidad de presentación, unida al valor artesanal de cada loncha, convierte estos formatos en un regalo gastronómico adaptable a cualquier ocasión.

Las paletas y jamones ibéricos elaborados por Félix de Múrtiga condensan en cada corte el equilibrio entre dehesa, tradición y saber hacer. Procedentes de animales criados en libertad y curados de forma pausada, reflejan una manera de entender la gastronomía donde el origen sigue siendo parte fundamental de la calidad.

El enfoque de Félix de Múrtiga pone en valor esa autenticidad ligada al ibérico de Jabugo, reivindicando el placer de compartir sabores con historia propia. Porque hay regalos que se olvidan rápido y otros que permanecen en la memoria mucho después de la celebración.

Para quienes buscan un detalle capaz de permanecer en la memoria más allá de la celebración, el jamón de bellota 100 % ibérico D.O.P. Jabugo reúne autenticidad, sabor y una historia ligada al territorio.

Contacto

Emisor: Félix de Múrtiga

Contacto: Félix de Múrtiga

Número de contacto: 636 52 95 25