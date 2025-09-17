ICP Ibérica Capital Partners lanza Evalon AI

(Información remitida por la empresa firmante)

ICP lanza su nueva plataforma de IA para transformar la inversión inmobiliaria, financiera y climática

Málaga, 17 de septiembre de 2025.-El holding financiero ICP Ibérica Capital Partners, especializado en estructuración de activos, financiación alternativa y desarrollo de proyectos inmobiliarios, anuncia el lanzamiento de Evalon AI, su nueva unidad tecnológica de inteligencia artificial, orientada a transformar cómo se analiza, gestiona y estructura la inversión inmobiliaria, corporativa y climática.



Este lanzamiento sitúa a ICP entre los primeros grupos independientes de Europa en desarrollar internamente una plataforma integral de IA, con herramientas diseñadas para análisis predictivo, evaluación ESG y optimización legal y financiera, dirigida a Family Offices, inversores institucionales y fondos internacionales.



"Evalon no es una herramienta decorativa. Es la inteligencia estratégica que ponemos al servicio de nuestros clientes y de nuestras propias decisiones como grupo", afirma Yves Horoit, cofundador de ICP y responsable de relaciones internacionales.



"Con Evalon estamos creando un sistema que potencia nuestras capacidades como holding financiero. Es el resultado de años de experiencia combinada entre derecho, tecnología y visión patrimonial", añade Pablo Abad Anderson, cofundador de ICP y presidente del comité de innovación de Evalon AI.



Evalon AI: IA aplicada al derecho, la inversión y el impacto

Evalon AI se lanza como unidad estructural de ICP, con desarrollo propio, visión institucional y plena integración con las demás líneas del grupo. Su objetivo es crear un ecosistema inteligente que permita:



• Analizar tendencias de mercado con modelos predictivos de IA.

• Evaluar activos y portfolios según criterios ESG en tiempo real.

• Automatizar procesos de due diligence legal y societaria.

• Simular estructuras fiscales y jurídicas internacionales.

• Generar informes personalizables para clientes, asesores o reguladores.



Evalon AI se desarrolla junto a expertos en IA, derecho internacional y análisis climático, y se integrará con los sistemas legales y de gestión de activos de ICP y sus socios.



ÉTER: análisis climático como motor de innovaciónDentro de Evalon AI se integra ÉTER, una subunidad de análisis climático creada por ICP en 2023. ÉTER ya ha sido empleada por promotoras, fondos y entidades financieras para:



• Evaluar el impacto de eventos extremos (inundaciones, incendios, sequías).

• Analizar la exposición a normativa europea como la Taxonomía Verde o la CSRD.

• Medir huella de carbono y resiliencia energética de portfolios.



ÉTER convierte el riesgo climático en una variable cuantificable y jurídicamente estructurable, aportando seguridad y transparencia. Su integración en Evalon AI permite alertas automatizadas, simulaciones a 20 años y certificaciones compatibles con estándares como GRESB o SFDR.



Solución institucional de dentro hacia afuera

Evalon AI ha sido diseñada desde dentro de ICP para resolver retos reales afrontados por el grupo, desde adquisiciones internacionales hasta valoraciones complejas. No es un producto externo, sino una plataforma creada por inversores para inversores, con lógica institucional y trazabilidad jurídica.



Entre sus funcionalidades clave:



• Dashboards de control legal, fiscal y ESG para Family Offices.

• Integración con CRMs jurídicos y software fiscal.

• Alertas sobre vencimientos legales o riesgos operativos.

• Certificación documental con blockchain.



Un equipo híbrido con visión internacional

Evalon AI está formado por un equipo técnico-jurídico global, con perfiles como:



• Abogados senior en estructuración internacional.

• Arquitectos de IA con experiencia en NLP y semántica legal.

• Expertos ESG y climatólogos urbanos.

• Asesores fiscales y desarrolladores blockchain.



Evalon AI ha cerrado acuerdos con partners en Alemania, Suiza, Brasil y México, y trabaja en alianzas estratégicas con instituciones europeas para pilotos regulatorios.



Pilotos activos en 2025 y despliegue en 2026

Evalon AI se encuentra en fase piloto con proyectos reales en:



• Due diligence automatizada para adquisiciones distressed.

• Valoración climática y fiscal de activos en Costa del Sol, Lisboa y São Paulo.

• Reporting ESG automatizado para fondos en Luxemburgo.

• Gestión de estructuras multijurisdiccionales para Family Offices.



El lanzamiento comercial está previsto para el primer trimestre de 2026, con:

• Versión institucional, para grupos de inversión y fondos.

• Versión profesional, para despachos legales, consultoras y Family Offices.



Filosofía ICP: tecnología con valores

Evalon AI representa la visión fundacional de ICP: combinar excelencia jurídica, estrategia financiera y tecnología con propósito. No es una marca externa, sino una unidad de innovación responsable, diseñada para perdurar y escalar.



"La inversión del futuro no es solo financiera ni tecnológica. Es estratégica, ética, climática y regulada. Evalon AI es nuestra respuesta a ese nuevo paradigma", concluyen conjuntamente Yves Horoit y Pablo Abad Anderson, principals de ICP.



Sobre ICP Ibérica Capital Partners

ICP Ibérica Capital Partners es un holding independiente con presencia en España, Luxemburgo y América Latina, especializado en inversión estructurada, financiación alternativa, desarrollo inmobiliario, M&A y asesoramiento institucional.



Sobre Evalon AI

Evalon AI es la unidad tecnológica de ICP, dedicada a desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a inversión, análisis legal y sostenibilidad. Evalon AI incluye a ÉTER, su división climática, especializada en análisis de riesgo climático, cumplimiento ESG y evaluación ambiental.





Emisor: Ibérica Capital Partners

Nombre contacto: Pablo Abad Anderson

Descripción contacto: Ibérica Capital Partners

Teléfono de contacto: 00 34 952 93 93 01

