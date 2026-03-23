Ihgest sinónimo de la búsqueda de oportunidades como Personal Shopper Inmobiliario - IHGEST

(Información remitida por la empresa firmante)

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, detectar oportunidades reales requiere tiempo, análisis y experiencia. Por eso, cada vez más inversores recurren a modelos de asesoramiento especializados que les permitan optimizar sus decisiones y reducir riesgos. En este contexto, Ihgest ha consolidado su servicio de Personal Shopper Inmobiliario, enfocado en la búsqueda de inmuebles para sus inversores con alto potencial de rentabilidad.

La compañía actúa como un socio estratégico que rastrea el mercado de forma activa, identificando activos que no están al alcance del inversor particular. Ihgest centra su trabajo en localizar oportunidades en contactos como notarios administradores de fincas particulares inmobiliarias, etc, lo que amplía significativamente el acceso a operaciones atractivas.

Un servicio orientado a encontrar oportunidades reales de inversión.

El enfoque de Ihgest parte de una premisa clara: no se trata solo de encontrar un inmueble, sino de identificar aquellos que realmente encajan con los objetivos del inversor. Por eso, el equipo analiza cada opción en función de su ubicación, estado, potencial de revalorización y posibilidades de rentabilidad.

Además, la empresa acompaña al cliente durante todo el proceso, desde la selección inicial hasta la toma de decisión final. Este acompañamiento permite ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la inversión, al contar con un criterio profesional en cada fase.

La propuesta incluye la organización de visitas, la resolución de dudas y un asesoramiento continuo tras cada inmueble analizado. De este modo, el inversor dispone de una visión clara y estructurada antes de avanzar en la compra.

Selección personalizada y acceso a inmuebles negociados.

Uno de los aspectos diferenciales del servicio es la capacidad de acceder a inmuebles previamente negociados. Ihgest dispone de una cartera con propiedades que oscilan entre los 70.000euro y los 150.000euro, ubicadas en zonas como Terrassa, Sabadell, Rubí, Ripollet, Barcelona y distintas localidades de Castellón.

Esta selección permite a los inversores acceder a activos con descuentos significativos respecto al valor de mercado, lo que garantiza obtener gran rentabilidad para operaciones de compra reforma venta y en alquileres con rentas atractivas desde el inicio. Los clientes logran adquisiciones con reducciones relevantes generan ingresos atractivos por alquiler.

El conocimiento del sector y la experiencia acumulada permiten a Ihgest filtrar las mejores opciones y presentarlas de forma clara y adaptada a cada perfil inversor. Así, se facilita una toma de decisiones más informada y alineada con los objetivos de rentabilidad.

En definitiva, el servicio de Personal Shopper Inmobiliario de Ihgest responde a una necesidad creciente en el mercado: contar con un acompañamiento experto en la busca de inmuebles para sus inversores que combine acceso, análisis y criterio profesional para maximizar cada inversión.

Contacto.

Emisor: IHGEST.

Contacto: IHGEST.

Email de contacto: hola@ihgest.com.