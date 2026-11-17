Implante dental sin hueso: Alldent explica las alternativas ante la pérdida ósea - Alldent

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre

La clínica dental de Benalmádena ofrece valoración individualizada y planificación digital para estudiar las opciones de rehabilitación en pacientes con poco hueso.

La búsqueda de un implante dental sin hueso plantea una duda relevante para quienes necesitan recuperar dientes perdidos: ¿es posible recibir implantes cuando existe pérdida ósea? Alldent, clínica dental situada en Arroyo de la Miel, Benalmádena, aborda esta cuestión desde el diagnóstico individualizado y la valoración de distintas alternativas de tratamiento.

La clínica incluye entre sus servicios la regeneración ósea y la implantología en casos complejos. Su proceso asistencial contempla exploración clínica y radiológica, planificación del tratamiento y seguimiento posterior por parte de su equipo.

Qué significa realmente implante dental sin hueso

La expresión se utiliza habitualmente para buscar soluciones cuando el hueso disponible resulta insuficiente para colocar implantes convencionales. Sin embargo, no significa que el implante pueda mantenerse sin un soporte óseo adecuado.

Antes de recomendar una intervención, es necesario evaluar la altura y el volumen del hueso. La exploración y las pruebas radiológicas permiten estudiar la anatomía del paciente y determinar si hacen falta procedimientos adicionales, como un injerto. En determinados casos pueden estar indicadas imágenes tridimensionales para completar la planificación.

Por tanto, tener poco hueso no permite confirmar ni descartar un tratamiento sin una valoración profesional.

Alternativas para pacientes con pérdida ósea

Las opciones dependen de la localización y extensión de la pérdida ósea, así como de la rehabilitación que se necesita. Entre las posibilidades que pueden estudiarse se encuentran los injertos, la colocación de implantes con una orientación adaptada a la anatomía y, en casos seleccionados, los implantes cigomáticos. Estas técnicas tienen indicaciones diferentes y no son intercambiables para todos los pacientes.

Regeneración ósea e injertos

Cuando no existe suficiente hueso para sostener un implante, puede ser necesario aumentar su volumen. Según el defecto, el injerto puede realizarse durante la colocación del implante o en una intervención previa. Estos procedimientos pueden añadir complejidad y prolongar el tratamiento.

Alldent contempla la regeneración ósea guiada dentro de su servicio de cirugía oral y coordina este procedimiento con la posterior rehabilitación implantológica.

Implantes cigomáticos en casos seleccionados

Los implantes cigomáticos se anclan en el hueso del pómulo. Pueden valorarse ante determinadas situaciones de atrofia o deficiencia ósea del maxilar superior, pero requieren una indicación específica y una cirugía de mayor complejidad que la implantología convencional.

La clínica incluye esta alternativa entre los tratamientos que describe para casos complejos de reabsorción maxilar. Su idoneidad debe establecerse tras estudiar cada caso.

Diagnóstico, información y seguimiento

La valoración de un posible implante dental sin hueso debe servir para conocer qué tratamiento está indicado, cuáles son sus límites y qué alternativas existen. El paciente necesita comprender el procedimiento, sus riesgos, los tiempos previstos y los cuidados posteriores antes de decidir.

Alldent describe un proceso de implantes dentales que incluye exploración, pruebas de imagen cuando están indicadas, explicación del plan quirúrgico y consentimiento informado. También contempla revisiones postoperatorias coordinadas por su equipo.

El mantenimiento continúa después de colocar los implantes. Una higiene adecuada y el seguimiento profesional son relevantes para reducir el riesgo de inflamación de los tejidos y pérdida de hueso alrededor de ellos. Las prótesis también pueden necesitar ajustes o reparaciones con el tiempo.

Las personas que deseen conocer sus opciones pueden solicitar una valoración en Alldent para recibir un diagnóstico y un plan adaptado a sus necesidades.

Sobre Alldent

Alldent es una clínica dental ubicada en Arroyo de la Miel, Benalmádena, que ofrece tratamientos de implantología, cirugía oral, odontología general, ortodoncia y estética dental. Su web presenta un modelo de atención basado en la planificación digital y el acompañamiento del paciente durante el tratamiento.

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