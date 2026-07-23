IMPLICA incorpora a ANTICIPA para responder al nuevo desafío regulatorio de los envases

IMPLICA incorpora a ANTICIPA - IMPLICA

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza permitirá a fabricantes, importadores y distribuidores contar con nuevos servicios de valor añadido para centralizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la normativa española y europea

Madrid, 23 de julio de 2026.- IMPLICA, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de envases comerciales e industriales, ha incorporado a ANTICIPA, empresa especializada en cumplimiento medioambiental, para ampliar los servicios que presta a las compañías y facilitar su adaptación al creciente número de obligaciones regulatorias.



La alianza llega en un momento de importantes cambios normativos, marcado por el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y la aplicación del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), que incorpora nuevas exigencias para las empresas que comercializan productos envasados tanto en España como en el resto de la Unión Europea.



Con esta integración, fabricantes, importadores, distribuidores y otras organizaciones podrán concentrar en un único proveedor el asesoramiento y la gestión de las obligaciones nacionales e internacionales, reduciendo la complejidad administrativa y mejorando la seguridad jurídica en el cumplimiento de la normativa.



Entre los servicios que ofrecerá ANTICIPA figura el asesoramiento para la elaboración de las Declaraciones de Conformidad (DoC), obligatorias para todos los envases comercializados en el mercado europeo a partir del 12 de agosto de 2026. Asimismo, prestará apoyo en la gestión de las obligaciones derivadas de la RAP en otros Estados miembros, incluyendo la inscripción en los registros nacionales de productores y la adhesión a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada cuando las empresas operen fuera de España, ofreciendo un servicio integral para el cumplimiento de las obligaciones ambientales tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.



"La regulación ambiental evoluciona a gran velocidad y las empresas necesitan soluciones que les permitan cumplir sus obligaciones de forma sencilla, coordinada y con plena seguridad jurídica", señala Laura Sanz de Siria, directora general de IMPLICA. A su juicio, la incorporación de ANTICIPA responde "a la creciente demanda de un acompañamiento integral que vaya más allá del cumplimiento de las obligaciones propias de un SCRAP".



Con esta alianza, IMPLICA mantiene su actividad como sistema colectivo especializado en envases industriales y comerciales y, con la presencia de ANTICIPA, amplía su oferta de servicios para ayudar a las empresas a anticiparse a los cambios regulatorios, optimizar recursos y convertir el cumplimiento ambiental en un factor de competitividad.

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Emisor: IMPLICA

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