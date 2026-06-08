La importancia de contar con abogados expertos en el escenario de los delitos contra la libertad sexual

Lucas Franco Abogados sitúa la especialización penal como eje clave ante las reformas en materia de libertad sexual - Lucas Franco Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de junio de 2026.- El panorama jurídico en España ha experimentado una transformación profunda tras la entrada en vigor de normativas que redefinen el consentimiento y las penas asociadas a los delitos contra la libertad sexual. En este contexto de cambio constante, la labor de la defensa técnica ha dejado de ser un trámite procesal para convertirse en un análisis minucioso de las garantías constitucionales. El despacho Lucas Franco Abogados, con una trayectoria que se remonta a 1975, ha sabido adaptar su veteranía a estas nuevas exigencias legislativas. No se trata únicamente de conocer la ley, sino de entender cómo la interpretación de los tipos penales influye en la vida de las personas. La firma ha centrado gran parte de su actividad reciente en ofrecer una respuesta jurídica serena y profesional ante procedimientos que, por su naturaleza, conllevan una carga emocional y mediática que puede comprometer la objetividad del proceso judicial.

El rigor procesal frente a la nueva configuración de la agresión sexual

La unificación de los delitos de abuso y agresión bajo un mismo paraguas legal ha generado dudas razonables sobre la proporcionalidad de las penas y la práctica de la prueba. Para los abogados expertos de Lucas Franco Abogados, la clave reside en la anticipación y en la solidez de una estrategia que no deje margen a la improvisación. La defensa en estos casos exige un conocimiento exhaustivo de los protocolos de actuación policial y judicial, así como de las reformas que afectan directamente al Código Penal. Desde su sede en Madrid, el despacho interviene en estos procedimientos complejos asegurando que cada detalle, desde la declaración inicial hasta la fase de instrucción, se ajuste estrictamente a derecho. Esta especialización permite que el cliente se sienta acompañado en un entorno que, de otro modo, resultaría hostil, garantizando que el principio de presunción de inocencia sea el eje vertebrador de cada actuación en sala.

Consecuencias accesorias y el impacto del registro de antecedentes

Más allá de la resolución de un juicio, existen efectos colaterales que pueden condicionar el futuro personal y laboral de los implicados. Un aspecto crítico en la actualidad es el funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuya inscripción puede suponer una barrera infranqueable, especialmente en sectores relacionados con el deporte o la educación. Lucas Franco Abogados pone el acento en la necesidad de asesorar sobre estas consecuencias desde el primer momento. La gestión de los antecedentes y el conocimiento de los plazos de cancelación son vitales para una defensa integral que no se limite al fallo de una sentencia. Asimismo, la capacidad de la firma para manejarse en distintos tipos de procedimientos penales —ya sean abreviados o ante el Tribunal del Jurado— permite que la estrategia se adapte a la gravedad de los hechos imputados, ofreciendo siempre una visión realista y honesta de las posibilidades de éxito en cada instancia.

En definitiva, la complejidad de los delitos sexuales en el ordenamiento español actual exige un nivel de pericia que solo se adquiere con décadas de práctica en los tribunales. Lucas Franco Abogados mantiene su compromiso con el rigor jurídico, ofreciendo un refugio de profesionalidad y confidencialidad para quienes necesitan enfrentarse a un proceso penal con las máximas garantías.

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