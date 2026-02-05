La importancia de las revisiones periódicas en la maquinaria de reciclaje y limpieza profesional

Soluciones para el reciclaje y limpieza industrial - SILVIA

Valencia, 5 de febrero de 2026.

Reciclajes Logísticos redefine el estándar del sector al integrar servicios de mantenimiento 4.0, garantías de cinco años y tiempos de respuesta récord para asegurar la continuidad operativa de sus clientes.

En un entorno industrial y comercial cada vez más exigente, la adquisición de maquinaria de compactación, trituración de residuos (cartón, plástico) o equipos de limpieza profesional (fregadoras, barredoras) no puede entenderse simplemente como una compra de producto. La normativa vigente, la seguridad laboral y la necesidad de mantener procesos ininterrumpidos han convertido el mantenimiento periódico en un factor crítico de decisión.

El marco legal: Más que una recomendación, una obligación

La normativa actual en España es taxativa. Equipos como prensas compactadoras o barredoras industriales están sujetos al RD 1215/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de los equipos de trabajo, y a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Estas leyes obligan a las empresas a realizar comprobaciones periódicas llevadas a cabo por personal competente, con el fin de garantizar que la maquinaria se mantenga en condiciones óptimas y seguras. Por ello, al adquirir estos equipos, el servicio posventa y el plan de mantenimiento deben considerarse una parte fundamental del precio y de la propuesta de valor, evitando costes ocultos por paradas imprevistas o sanciones legales.

Reciclajes Logísticos: Soluciones, no solo productos

Conscientes de que una máquina parada supone una pérdida directa de rentabilidad, Reciclajes Logísticos ha dado un paso al frente para transformar la relación con sus clientes. La compañía no se limita a vender activos; ofrece soluciones integrales que maximizan la disponibilidad y minimizan los costes operativos a largo plazo.

Su propuesta actual para maquinaria de reciclaje y limpieza incluye:

5 años de garantía total.

5 años de mantenimiento predictivo anual , asegurando que el equipo cumpla siempre con la normativa.

SLA de Asistencia de 24 horas: Desde el aviso de incidencia hasta la llegada del técnico a las instalaciones.

SLA de Reparación de 48 horas: Garantizando que la máquina esté operativa en un máximo de dos días desde la recepción del aviso.

"Nuestra filosofía es no olvidarnos nunca del cliente tras la venta. Ofrecemos una continuidad operativa real, donde el cliente sabe que su inversión está protegida por un soporte técnico de primer nivel", afirman desde la dirección de la compañía.

Innovación 4.0 al servicio del mantenimiento

Reciclajes Logísticos se posiciona como una empresa innovadora 4.0, integrando tecnologías disruptivas en sus procesos de mantenimiento. Sus técnicos utilizan herramientas avanzadas para diagnosticar y prevenir averías antes de que ocurran:

Gafas de Realidad Aumentada para asistencia remota experta.

Termografía para detectar puntos calientes y fallos eléctricos o mecánicos.

Filtrado en caliente de aceite hidráulico , alargando la vida útil de los componentes.

Ecosistema Digital: Mediante Apps propias, los técnicos generan informes detallados que los clientes pueden consultar en tiempo real a través de un Portal de Cliente exclusivo, garantizando transparencia total y trazabilidad.

Un gigante del posventa en España y Portugal

La capacidad de respuesta de Reciclajes Logísticos se sustenta en una infraestructura sólida: cuenta con un equipo de posventa formado por técnicos propios distribuidos en 16 delegaciones, cubriendo la totalidad del territorio en España y Portugal.

Este despliegue técnico ha permitido que la empresa sea el socio de confianza de grandes referentes en diversos sectores, tales como:

Retail y Alimentación: Mercadona, Consum, Alimerka, Pingo Doce...

Logística y Transporte: Seur, DHL...

Industria y Energía: Navantia, Centrales Nucleares...

Servicios y Salud: Hospitales, distribuidoras y laboratorios farmacéuticos y grandes gestores de residuos.

Compromiso con la excelencia sectorial

El prestigio de Reciclajes Logísticos viene avalado por su pertenencia a las asociaciones más relevantes del sector, lo que garantiza que sus procesos están a la vanguardia de la normativa y la técnica:

Ategrus (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente).

Aecoc (Asociación de Fabricantes y Distribuidores).

Repacar (Asociación Española de Recicladores de Recuperadores de Papel y Cartón).

Asociación Española de Mantenimiento (AEM).

En definitiva, Reciclajes Logísticos demuestra que la clave del éxito en la gestión de residuos y limpieza profesional no reside solo en la potencia de la máquina, sino en la solidez del servicio que la acompaña. Ejemplos de productos que ofrecen: rotocompactadoras Valpaks, compactadoras para cartón y plástico, prensas verticales, fregadoras industriales de suelos, barredoras, prensas de canal o continuas, prensas horizontales, prensas de basura y RSU, prensas de bidones y latas, etc.