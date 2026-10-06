Improven, AWS e Ingram Micro presentan un caso real de IA que reduce los errores en la gestión de pedidos

Andrés Díez Sola, CTO y Gerente de ImprovenTech - Improven

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 6 de octubre de 2026.-

La jornada 'IA sin magia' reunió en Paterna a más de cien directivos para analizar la implementación de inteligencia artificial en entornos industriales

Improven, la consultora de negocio especializada en acompañar a empresas familiares e industriales en sus procesos de crecimiento, profesionalización y mejora de resultados organizó junto a Amazon Web Services (AWS) e Ingram Micro, y con la colaboración de APYMEP y Paterna Ciudad de Empresas, la jornada 'IA sin magia: cómo implementarla y que funcione de verdad en tu empresa'. El encuentro, inaugurado por David Fortea, Concejal Portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Paterna, tuvo lugar el 24 de septiembre en EGM Asivalco – Fuente del Jarro, en Paterna, el primer y único municipio industrial estratégico de la Comunitat Valenciana, y reunió a más de cien directivos de pymes y mid-market bajo la moderación de María Berrocal, Partner Sales Manager de Ingram Micro para AWS.



El roadshow nacional 'IA sin magia' de Ingram Micro tuvo el momento central de la jornada en la presentación, a cargo de Andrés Díez Sola, CTO y Gerente de ImprovenTech, de un caso real de automatización inteligente de la entrada de pedidos desarrollado para un grupo industrial familiar de más de 400 empleados en el este peninsular. El proyecto, ejecutado en 12 semanas con tecnología AWS, sustituyó la introducción manual de pedidos —a cargo de un equipo de seis personas— por un sistema de extracción e integración directa en el ERP, y logró reducir un 90% los errores de introducción de pedidos, mejorar un 50% los tiempos de tramitación y liberar un 66% del equipo antes dedicado a esta tarea. "No se trata solo del modelo o de la herramienta, sino de contar con un ecosistema que permita elegir en cada caso el modelo adecuado y la herramienta que resuelve la necesidad real de la empresa", resumió Díez Sola.



La mesa redonda, en la que también participaron Vicente Peñalver (APYMEP), Sergio Gordillo Martínez (Socio Director de Improven), María Oliva (Solutions Architect en AWS) y Carlos Fernández (Business Development Manager en Ingram Micro), abordó los primeros pasos para adoptar IA en pymes, el paso de la prueba de concepto al despliegue real y los retos de gobernanza y seguridad ante marcos como el AI Act europeo. La sesión se cerró con una recomendación accionable de cada ponente y un espacio de networking entre los asistentes.



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"Partiendo de una visión integral de los retos del negocio, debemos definir unas buenas reglas de uso de la IA, y elegir las herramientas corporativas adecuadas a la necesidad del reto a abordar. Las iniciativas a desplegar deben ir desde de lo individual a lo transversal, manteniendo una visión completa de los cambios en procesos, herramientas, personas y datos. Debemos validar que los casos de uso generan el impacto esperado y medir los avances en 'sprints' de valor de los que podamos aprender", resumió Sergio Gordillo, Socio Director de Improven, en las seis claves con las que cerró su intervención.





"La IA tiene que venir desde dentro de la compañía, no impuesta desde fuera, y siempre para resolver una necesidad concreta", señaló María Oliva, Solutions Architect en AWS.





"Busca una primera pequeña victoria que puedas medir para dar impulso a la rueda", aconsejó Carlos Fernández, Business Development Manager en Ingram Micro.





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Sobre Improven

Improven es una consultora estratégica, con más de 25 años de experiencia, especializada en acompañar a empresas familiares e industriales en sus procesos de crecimiento, profesionalización y mejora de resultados. Con sede en Valencia y presencia en Madrid, Barcelona y Galicia, combina estrategia, operaciones y gestión de personas para ayudar a los equipos directivos a tomar mejores decisiones y transformar sus organizaciones de forma sostenible. A través de su vertical tecnológica ImprovenTech, y como "partner" de AWS, desarrolla proyectos de automatización de procesos e inteligencia artificial aplicada al negocio. Más información en www.improven.com



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Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa del mundo, con más de 200 servicios desde centros de datos en todo el planeta. Más información en aws.amazon.com



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Ingram Micro es uno de los mayores distribuidores tecnológicos del mundo, y conecta a fabricantes y proveedores de soluciones con el canal en más de 200 países. Más información en www.ingrammicro.com







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