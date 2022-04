INFORMACIÓN PARA RENOVAR EL CARNET DE CONDUCIR, DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA

Renovar el carnet de conducir sin perder varios días con diferentes gestiones en diferentes centros y colas en la DGT, con un tiempo de gestión mínimo, es posible con la ayuda de un centro médico con servicio de gestoría.

Realizar el trámite del carnet de conducir en la Dirección General de Tráfico o DGT, por cuenta propia, no tiene por qué ser la única solución para contar con el carnet renovado y vigente.

De hecho, hacerlo de esta manera, conlleva gestionarlo en diferentes días, diferentes entidades y desplazamientos. Perdiendo un tiempo innecesarios.

La buena noticia es que existe una manera de hacerlo, resolviendo todas las necesidades y gestión, en una sola visita.

Pero antes es importante que sepas lo siguiente.

¿Cuánto dura el carnet de conducir?

El carnet de conducir en España tiene una duración de 10 años, cuando hablamos del permiso Clase B.

Sin embargo, si el solicitante tiene una edad de 65 años o más, la renovación de este carnet debe hacerse cada 5 años para garantizar la seguridad del conductor y de los viandantes.

En el caso de los carnets clase C1, C1+E, D, D+E, C+E, D1 y D1+E, su período de renovación es cada 5 años.

Y cuando la persona llega a los 65 años de edad, se debe renovar cada 3 años.

¿Cómo es el proceso por cuenta propia para renovar este carnet?

Realizar el proceso por cuenta propia implica pasar por un trámite complejo que puede generar mucho estrés.

Para empezar, hay que solicitar una visita en alguno de los centros médicos de reconocimiento de conductores del país, para que te hagan un examen de capacidades físicas:

- Vista.

- Oída.

- Tiempo de reacción.

- Etcétera.

También se deben realizar pruebas y obtener el certificado psicotécnico.

Además, se debe realizar el pago correspondiente de la tasa IV.3.

Las exigencias de los documentos pueden variar dependiendo el caso.

Otra de las fuentes en las que se debe tramitar las renovaciones del carnet de conducir, es la Jefatura Provincial de Tráfico, con los requisitos anteriores y otros que disponga el ente por el caso.

Si quieres simplificar toda la gestión en una sola visita, te proponemos acudir a una empresa especializada en la renovación del carnet de conducir, que te permita ahorrar tiempo, dinero y resolver toda la gestión, con una sola visita.

Renueva Tu Carnet es un centro médico, que te resuelve tu certificado médico, test psicotécnico y gestión con la DGT, en una sola visita.

Estos centros médicos autorizados por la DGT, se encargan de gestionar los permisos de los solicitantes de forma rápida, muy fácil y en un trámite único, sin perder tiempo con colas y esperas en la DGT.

También realizan las pruebas para el Certificado Médico y Psicotécnico requerido, para la obtención o renovación del carnet de conducir. Finalmente, se encargan de realizar toda la gestión con la Dirección General de Tráfico para que el proceso sea rápido y eficaz.

¿Qué necesito para renovar el carnet de conducir?

Cuando una persona desea obtener o renovar su permiso de conducir, con una empresa como Renueva Tu Carnet, es obligado presentar ciertos documentos.

Los documentos necesarios para el trámite son solo el carnet de conducir caducado y el DNI o su pasaporte vigente.

Después la empresa se encarga de gestionar el Certificado Médico y Psicotécnico, poniendo a disposición de las personas a sus doctores y psicólogos interinos.

Así pues, se garantiza que el trámite sea legal y acorde a las exigencias de la Dirección General de Tráfico.

Una vez la empresa especializada realiza, los exámenes de reconocimiento médico y la gestión con la DGT, la empresa procesa la fotografía que va en el carnet.

En resumen, con una sola visita, se realiza todo el trámite completo.

¿Qué pruebas médicas realizan para el certificado médico?

Las pruebas médicas que se deben realizar para la renovación del carnet de conducir son las siguientes:

Evaluación general, en las que el médico se encarga de realizar una serie de preguntas al conductor para conocer si padece de alguna enfermedad que afecte su capacidad de conducir.

Además, se indaga sobre si toma algún medicamento y si existe alguna razón médica por la cual se le haya retirado su carnet de conducir.

Luego se procede con las pruebas de visión para garantizar que la visión del solicitante esté en condiciones idóneas para conducir.

Para esto, se aplica el test Snellen para leer a unos cinco metros de distancia, y la prueba de destello, que consiste en una simulación de un coche que encandila al postulante para ver cuánto demora en recobrar la vista de objetos.

¿Qué pruebas realizan para el certificado psicotécnico?

Las pruebas psicotécnicas específicas se basan en un análisis de los reflejos del conductor y en qué condiciones se encuentran sus oídos para responder ante ciertas situaciones.

La prueba con la que se empieza es la de audición, donde se envían sonidos a diferentes frecuencias con el objetivo de que el solicitante las entienda.

Y la última prueba es la de coordinación y anticipación, donde el conductor debe demostrar su capacidad y velocidad de respuesta con ejercicios bianuales.

En la primera prueba, la de coordinación y de velocidad de respuesta, el solicitante debe sujetar una serie de controles y dirigir una pelota en una pantalla con dichos controles, sin que estos toquen los bordes.

Esto sirve para corroborar los reflejos que el solicitante tiene.

La segunda prueba, la de anticipación, consiste en una pelota en movimiento por la pantalla, la cual va a cierta velocidad.

¿Cuántas fotos hay que aportar?

No es necesario que las personas lleven una fotografía. Lo habitual es que empresas como Renueva Tu Carnet, dispongan de los recursos necesarios para realizar las fotografías, según los requisitos solicitados por la DGT.

¿Cómo renovar el carnet de conducir sin ir a la DGT?

El proceso de renovación del carnet de conducir, es mucho más sencillo acudiendo a un centro médico autorizado por la DGT, como es el caso de Renueva Tu Carnet en el caso de la Comunidad de Madrid.

Se puede llevar a cabo acudiendo a uno de sus centros de atención en Madrid, Las Rozas y Alcorcón, con el carnet caducado y el DNI o pasaporte.

¿Dónde puedo renovar el carnet de conducir?

Todas las personas localizadas en la Comunidad de Madrid, pueden acudir a uno de los Centros en la comunidad de Madrid de renuevatucarnet.com y disfrutar de este espléndido servicio.

En Madrid, las oficinas disponibles son las siguientes:

- C/ Arturo Soria, 162, A.

- Glorieta del valle de Oro, 2 1° B.

- Avenida de América, 6 1° B.

- C/ Doctor Esquerdo, 173 1° D.

- C/ Princesa, 51 1° Exterior Dcha.

- C/ Bravo Murillo 166 1°.

En Las Rozas, la oficina disponible puede ubicarse en:

- Centro comercial Burgocentro II, local 89.

Y, en Alcorcón, se puede encontrar un centro de gestión en:

- C/ Los Alpes 2 (Detrás de Tráfico).

¿Cuándo es oportuno solicitar la renovación?

De acuerdo con la DGT, la tramitación del nuevo carnet de conducir puede realizarse en estas situaciones:

- Al perderse el carnet de conducir

- Tres meses antes de su vencimiento.

Es recomendable tramitarlo con suficiente antelación.

Sin importar cuándo se tramite el nuevo permiso, la fecha de inicio será a partir del vencimiento del documento anterior.

¿Existen circunstancias que puedan impedir la renovación del carnet de conducir?

Sí, existen.

En caso de que el permiso se encuentre suspendido de manera temporal o total por un juez, no se podrá completar el trámite.

Información facilitada por renuevatucarnet.com (91 415 07 08). Más de 30 años al servicio de la comunidad española los convierte en una factible solución para renovar este carnet sin ir a la DGT y sin perder mucho tiempo.

Renovar el carnet de conducir, puede ser rápido y sencillo.

