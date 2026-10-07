El Informe de Impacto 2025 de Steelcase destaca reducción de emisiones y fortalecimiento de comunidades

Informe de Impacto 2025 de Steelcase - Steelcase

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.-

El informe detalla los avances hacia las cero emisiones netas y el fortalecimiento de las comunidades en todo el mundo

Steelcase, líder mundial en diseño y referente en el ámbito del trabajo, ha publicado hoy su Informe de Impacto 2025, "Our Work Toward Better Futures" ("Nuestro trabajo hacia un futuro mejor"). Steelcase registró una reducción del 33 % en las emisiones de alcance 1 y 2 respecto a su año de referencia 2019 y activó 324 colaboraciones de Better Futures Community en 38 ubicaciones.



El informe detalla cómo los miembros, clientes y socios de Steelcase están ayudando a las comunidades a prosperar y acercando a la organización a su objetivo de cero emisiones netas.



"Nuestros compromisos con las personas y el planeta ayudan a orientar las decisiones que tomamos, las alianzas que establecemos y el valor que creamos", afirmó Megan Blazina, vicepresidenta sénior de Internacional, Digital y Estrategia de Steelcase, quien también dirige las áreas de sostenibilidad e impacto social. "Los avances recogidos en este informe reflejan cómo estamos convirtiendo esos compromisos en acciones".



Mientras Steelcase mira hacia el futuro como nueva parte de HNI Corporation, el enfoque compartido de ambas compañías en el bienestar de las personas y el planeta proporciona una base para ampliar la acción y el impacto colectivos, así como para crear un futuro más resiliente y próspero para el trabajo y el mundo.



"Creemos que siempre existe una forma mejor de hacer las cosas y que las empresas pueden crear un valor significativo para los clientes, los miembros, las comunidades y el planeta", afirmó Jeffrey Lorenger, presidente del Consejo de Administración, presidente y CEO de HNI Corporation. "Ya estamos aprendiendo activamente unos de otros y aprovechando juntos estos avances".



Cómo se crea la comunidad

Steelcase reúne a sus miembros y socios a través de Better Futures Community, programas liderados por sus miembros y su práctica de diseño inclusivo. Entre los avances registrados en 2025 se incluyen:



• Better Futures Community activó 324 colaboraciones en 38 de las 72 ubicaciones de Steelcase, trabajando con 200 socios comunitarios para generar un impacto y marcar una diferencia en las comunidades locales donde opera la compañía.







• La tercera edición anual del Better Is Possible Design Challenge reunió a 219 miembros, distribuidores, clientes y socios comunitarios en un taller global de un día de duración que exploró formas de generar confianza entre personas con diferentes perspectivas para crear comunidad.







• Los miembros de Steelcase registraron 20.680 horas de voluntariado en 2025, elevando el total a 96.641 horas desde 2020. Esto sitúa a la organización en posición de alcanzar su objetivo de 100.000 horas con casi tres años de antelación.







• Un total de 14 Business Inclusion Groups (BIGs) liderados por empleados fomentaron las conexiones en toda Steelcase. Los BIGs codiseñaron más de 200 experiencias de aprendizaje cultural que llegaron a más de 2.000 participantes en todo el mundo.







El camino hacia las cero emisiones netas

Steelcase tiene como objetivo alcanzar las cero emisiones netas en 2050, reduciendo sus emisiones de carbono en más de un 90 % respecto a su año de referencia 2019 y neutralizando las emisiones restantes mediante la eliminación y el almacenamiento permanentes de carbono.



Los productos representan aproximadamente el 80 % de esas emisiones de referencia. Steelcase está modificando la forma en que diseña, fabrica, entrega y mantiene los productos en uso para reducir ese impacto. Entre los avances registrados en 2025 se incluyen:



• Steelcase redujo las emisiones de alcance 1 y 2 en un 33 % respecto a su nivel de referencia. Las emisiones de alcance 3 procedentes de actividades relacionadas con combustibles y energía, residuos operativos y viajes de negocios también disminuyeron un 22 %.







• Al cierre del año, los proveedores que representaban casi dos tercios de las emisiones asociadas a proveedores habían establecido objetivos de reducción de carbono validados por la Science Based Targets initiative o se habían comprometido a establecerlos.







• Steelcase ofrece productos con certificación CarbonNeutral en América y Asia-Pacífico y productos certificados por Climate Impact Partners en Europa, Oriente Medio y África. Los clientes adquirieron cerca de 50.000 productos con certificación CarbonNeutral en 2025.







• Circular by Steelcase evitó que el 99 % de los muebles y equipos retirados incluidos en el programa acabaran en vertederos mediante la reutilización o el reciclaje de más de 600 toneladas de materiales.







El informe completo ofrece más datos e historias sobre cómo Steelcase está fortaleciendo las comunidades, reduciendo las emisiones de carbono y construyendo un futuro más resiliente.



Descargar y consultar el Informe de Impacto 2025 completo en Steelcase.com/People-Planet.



Acerca de Steelcase

Steelcase es líder mundial en diseño y referente en el ámbito del trabajo. Su propósito es ayudar a que el mundo trabaje mejor. Junto con más de 25 marcas asociadas de creatividad y tecnología, investiga, diseña y fabrica mobiliario y soluciones para muchos de los espacios en los que se desarrolla el trabajo, incluidos entornos de oficina, educativos y sanitarios. Junto con sus 11.300 empleados, Steelcase trabaja para construir un futuro mejor para el bienestar de las personas y el planeta. Sus soluciones cobran vida a través de su comunidad global de distribuidores expertos de Steelcase en aproximadamente 790 ubicaciones, store.steelcase.com y otros socios minoristas. Para más información, visitar Steelcase.com.







Contacto

Nombre contacto: Katy VandeWaa

Descripción contacto: Gerente de Marketing Digital y Reputación en Steelcase

Teléfono de contacto: 616-283-8196



