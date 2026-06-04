ING y Worldline finalizan la primera transacción financiera realizada completamente por un agente de IA

ING, Worldline - Worldline

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de junio de 2026.-

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago, e ING, entidad financiera global con una sólida presencia en Europa, en el marco de Money20/20, anuncian la ejecución con éxito del primer pago agéntico europeo de extremo a extremo realizado en un entorno de producción junto a Mastercard

La operación se llevó a cabo entre un titular de tarjeta de ING y un comercio de los Países Bajos. La solución utiliza la misma infraestructura tecnológica desplegada en Bélgica y opera sobre la red de Mastercard, aprovechando los mecanismos de autenticación y autorización seguros de cada uno de los participantes. Este hito demuestra que los pagos iniciados y autenticados por agentes de inteligencia artificial de los comercios pueden funcionar de forma integral en distintos mercados europeos.



"El comercio agéntico ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una realidad lista para producción. Gracias a la plataforma de Worldline, esta transacción demuestra que contamos con capacidades plenamente operativas a escala paneuropea en aceptación, adquirencia, autenticación y procesamiento emisor. Junto con ING y Mastercard, estamos haciendo que los pagos agénticos sean una experiencia segura, fluida y real", afirma Madalena Cascais Tomé, miembro del Comité Ejecutivo de Worldline.



A medida que el comercio agéntico gana impulso y los principales esquemas internacionales de tarjetas y entidades financieras desarrollan marcos operativos y estándares de orquestación específicos, la pregunta ya no es si esta tecnología funciona, sino si puede generar confianza a gran escala. La transacción realizada por Worldline e ING ofrece una respuesta tangible y verificable.



En este caso, un cliente de ING busca en Internet un regalo para celebrar un aniversario de boda. El agente de inteligencia artificial del comercio identifica entradas para un concierto dentro del presupuesto establecido, presenta una selección personalizada y completa la compra únicamente después de recibir la aprobación explícita del consumidor.



La autenticación se realiza mediante mecanismos de seguridad ya consolidados, en los que ING, como banco emisor, desempeña un papel fundamental en la autorización de la operación, mientras que Worldline procesa el pago de principio a fin a través de sus plataformas de emisión y adquirencia.



El elemento central de este modelo es la aprobación por parte del consumidor, que mantiene en todo momento el control de la decisión final de compra. La transacción incorpora identificadores específicos que permiten reconocer su naturaleza agéntica, proporcionando total transparencia al banco emisor, que conserva el control mediante los procesos de autenticación y autorización. Esto garantiza la seguridad y la confianza necesarias, al tiempo que permite procesar el pago de forma fluida y totalmente trazable a lo largo de toda la cadena de transacción.



"Nos entusiasma este paso concreto hacia un futuro en el que las interacciones inteligentes y sin fricciones transformen la forma en que nos relacionamos con la banca y el comercio electrónico. Para ING, esta colaboración representa una excelente oportunidad para sentar las bases de nuestro papel como socio de confianza en un entorno cada vez más agéntico. Queremos que el comercio agéntico se convierta en una experiencia excelente tanto para nuestros clientes particulares como para las empresas", señala Hans Overeem, responsable de Pagos de ING Países Bajos.



"Estamos asistiendo a la siguiente evolución del comercio digital, en la que agentes de confianza pueden actuar en nombre de los consumidores de manera segura y transparente. Este hito demuestra cómo Mastercard Agent Pay puede hacer posibles pagos agénticos escalables e interoperables, respaldados por mecanismos de control comunes en toda la red y reforzados mediante autenticación robusta y protecciones a nivel de red. Más importante aún, Mastercard está estableciendo las bases para que este ecosistema funcione a gran escala: los agentes se incorporan bajo estándares y controles definidos, los comercios operan mediante marcos de integración consistentes y los emisores mantienen visibilidad y control completos sobre cada transacción. Con Agent Pay garantizamos que la innovación pueda crecer de forma segura, basada en la confianza, alineada entre todos los actores del ecosistema y preparada para su despliegue en el mundo real", explica Brice van de Walle, vicepresidente ejecutivo de Core Payments Europe de Mastercard.



Más allá de esta operación concreta, el piloto demuestra que tanto la tecnología como los procesos de negocio necesarios para los pagos agénticos ya están preparados para funcionar sobre una infraestructura europea en producción, coordinando redes, mercados y casos de uso. Asimismo, sienta las bases para explorar futuras aplicaciones, como pagos recurrentes o compras delegadas dentro de parámetros previamente definidos.







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