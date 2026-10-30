Insyte integra la actividad de LT-Light, fabricante de sistemas de control de iluminación escénica - Funditec
(Información remitida por la empresa firmante)
- Los usuarios de equipos LT-Light podrán seguir contando con el servicio técnico, los repuestos y descargas de actualizaciones de software a través de la misma página web oficial: https://lt-light.com/
Getafe, 30 de octubre de 2026. - Insyte, empresa de ingeniería y fabricación de electrónica del grupo MIRIAD Global con sede en Getafe, ha adquirido la unidad de negocio de iluminación escénica LT-Light, desarrollada por la empresa BEN-RI Electrónica. La operación incluye la adquisición de toda la línea de producto, el equipo técnico y el software de la marca.
LT-Light diseña y fabrica desde 1992 consolas de control, reguladores y periféricos para la celebración eventos y espectáculos en teatros, auditorios, platós de televisión y espacios culturales. Cuenta con una base sólida de clientes por toda España y su hardware también está presente en varios mercados europeos.
Las consolas Hydra II y Piccolo II, los sistemas de regulación Zenit, Totem y Liberty y el software System II pasarán a fabricarse y a mantenerse en la planta principal de producción de Insyte / Miriad Electronics en Getafe.
Continuidad del servicio garantizada
Esta integración garantiza la continuidad absoluta del soporte técnico para la base actual de clientes de BEN-RI, que incluye a ayuntamientos y otras instituciones públicas, compañías artísticas, recintos culturales y organizadores de conciertos. A partir de este momento, Insyte asumirá la gestión directa de todos los servicios.
Los usuarios de equipos LT-Light podrán seguir contando con el servicio técnico, los repuestos y las descargas de actualizaciones de software a través del mismo sitio web oficial de la marca: https://lt-light.com/
Dicha web seguirá operativa bajo gestión de Insyte. Para asegurar un traspaso de la actividad fluido y sin que los clientes vean mermada en manera alguna la calidad del servicio, María Eugenia Cerrón, hasta ahora al frente de BEN-RI Electrónica, acompañará la transición durante los próximos meses.
LT-Light aporta más de tres décadas de experiencia en soporte de equipos de iluminación escénica a lo largo de todo su ciclo de vida. Con su incorporación, Insyte amplía su actividad de fabricación de electrónica mediante una línea propia de consolas, al tiempo que fortalece su presencia en el sector audiovisual y su estrategia de crecimiento mediante la integración de negocios de electrónica complementarios a su actividad principal.
Sobre Insyte
Insyte es una empresa española de electrónica con sede en Getafe (Madrid), integrada en el grupo MIRIAD Global desde abril de 2026. Cuenta con casi 40 años de experiencia en diseño, ingeniería, fabricación de circuitos y equipos electrónicos (EMS), testeo e integración de sistemas electrónicos complejos para los sectores aeronáutico, ferroviario, telecomunicaciones y defensa, entre otros.
Sobre Miriad Global
Miriad Global es un grupo industrial español de defensa, participado mayoritariamente por Funditec, especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica e integración industrial. Reúne capacidades tecnológicas e industriales propias en diseño, ingeniería, software, fabricación e integración, aplicadas tanto al desarrollo de sistemas completos como al suministro de subsistemas críticos y electrónica para terceros en programas de defensa nacionales y europeos. Con centros en Madrid, Málaga y San Fernando de Henares, y acuerdos industriales en Cataluña y el País Vasco, su actividad se centra en plataformas autónomas terrestres, aéreas y navales, así como en inteligencia artificial embarcada, computadores de misión, electrónica de control y otros sistemas de misión crítica. Su modelo industrial se basa en la incorporación progresiva de capacidades productivas y tecnológicas complementarias para reforzar en España una base industrial y tecnológica con capacidad real de entrega de grandes programas de defensa.
Contactos para prensa:
César Calvar
Director de Comunicación, Miriad Global
ccalvar@miriad.es
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