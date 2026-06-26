El interés por la vivienda costera crece al calor del verano y la demanda extranjera, según SpainHouses.net - SpainHouses.net

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

Según los datos de SpainHouses.net, Reino Unido, Alemania y Francia lideran la búsqueda de segunda residencia en España durante los primeros meses del 2026.

Málaga, junio 2026.

Con la llegada oficial del verano y la estabilización de los tipos de interés en la Eurozona (en torno al 2 %), el mercado inmobiliario costero español experimenta un repunte histórico del interés del comprador internacional.

Los datos analizados por el portal inmobiliario internacional SpainHouses.net, reflejan una transformación estructural: la demanda extranjera ya representa el 14% de las transacciones totales en España, llegando a superar el 30 % en provincias clave del arco mediterráneo y los archipiélagos.

Los datos, extraídos de las consultas realizadas en el periodo de enero a mayo de 2026, muestran las principales zonas de interés del comprador extranjero, situando a las áreas costeras del litoral mediterráneo y a las islas en los primeros puestos del ranking.

El “Top 5” de compradores extranjeros

Las búsquedas y solicitudes de información gestionadas a través de SpainHouses.net durante los primeros meses del año muestran las principales nacionalidades de los compradores internacionales:

Reino Unido (13,59 %): Especialmente interesados en la Costa del Sol (Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Marbella) y Costa Blanca (Torrevieja y Orihuela).

Alemania (11,76 %): Interesados en las Islas Baleares (Palma de Mallorca, San Josep), Costa del Sol (Marbella), Costa Blanca (Torrevieja, Jávea) y las Islas Canarias (Tenerife).

Francia (10,78 %): Dirigen su interés a Fuengirola, Benalmádena y Mijas en la Costa del Sol, y a Torrevieja y Guardamar del Segura en Costa Blanca.

Estados Unidos (10,71 %): Interesados especialmente en la Costa de Valencia y las Islas Baleares.

Países Bajos (8,00 %): Con mayor interés en la Costa Brava y en la Costa de Murcia.

“España ha dejado de depender de un solo país emisor de compradores. Hoy el mercado es mucho más maduro, internacional y diversificado, lo que blinda al sector costero ante posibles crisis en mercados concretos”, señalan los analistas de SpainHouses.net.

El perfil de estos compradores busca principalmente villas independientes con piscina o apartamentos en complejos residenciales con alta eficiencia energética, priorizando zonas con buena conectividad aérea y de telecomunicaciones para facilitar períodos de teletrabajo.

Las zonas más deseadas en el 2026

El volumen de interacción y búsquedas en el portal sitúa el foco del interés internacional en las zonas costeras del litoral mediterráneo y en los archipiélagos balear y canario:

Costa del Sol (Málaga): Impulsada tanto por el mercado del lujo (Pisos y casas en venta en Marbella) como por el auge de las casas de campo y fincas en el interior de la provincia para compradores que buscan privacidad.

Costa Blanca (Alicante): Sigue siendo el epicentro de la vivienda vacacional accesible y de obra nueva en localidades como Ciudad Quesada o Torrevieja.

Islas Canarias: Sostienen una demanda desestacionalizada muy atractiva para compradores enfocados en el rendimiento del alquiler a largo plazo o residencial.

Costa Valenciana: Las zonas de Oliva y Gandía junto con la capital valenciana crecen en interés siendo zonas emergentes.

Costa Cálida (Murcia): Las zonas de Mazarrón, Cartagena y Torre-Pacheco

Costa de Almería: Las zonas de Vera, Roquetas de Mar y Mojácar.

Costa Dorada (Tarragona): Zonas de interior y litoral (como El Perelló, L’Ametlla de Mar) ganan enteros por sus precios competitivos en fincas rústicas y masías.

Islas Baleares: Los pisos y casas en venta en Baleares mantienen el precio medio más alto por operación, consolidándose como el gran refugio del inversor europeo.

¿Qué busca el comprador este verano?

Frente a los picos de precios históricos que vive el mercado residencial convencional, el comprador estival enfoca su presupuesto bajo tres premisas claras:

Viviendas listas para entrar a vivir (Obra nueva o reformadas): Se penaliza la necesidad de grandes reformas por el coste de los materiales.

(Obra nueva o reformadas): Se penaliza la necesidad de grandes reformas por el coste de los materiales. Espacios exteriores y solárium : Requisitos indispensables que se han vuelto estructurales tras los cambios de hábitos de los últimos años.

: Requisitos indispensables que se han vuelto estructurales tras los cambios de hábitos de los últimos años. Precios competitivos: Aunque el sector premium resiste con fuerza, el grueso de las búsquedas internacionales en plataformas como SpainHouses.net se concentra en un rango de precios que va de los 180.000 € a los 450.000 €.

Para los propietarios españoles que tienen su vivienda en venta en zonas costeras, este mes de junio representa la ventana de oportunidad ideal del año, al coincidir el pico de turismo internacional con el periodo de toma de decisiones para inversores extranjeros que planean disfrutar de su propiedad de cara al próximo otoño.

Sobre SpainHouses.net

SpainHouses.net es uno de los portales inmobiliarios líderes en España especializado en conectar la oferta residencial española con la demanda nacional e internacional. Con miles de pisos y casas en venta en España que van desde pisos en capitales hasta exclusivas villas costeras, la plataforma es un barómetro clave para entender los flujos de inversión extranjera en el sector inmobiliario español.

Contacto

Emisor: SpainHouses.net

Contacto: SpainHouses.net

Número de contacto: 952 020 401