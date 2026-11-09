El intestino no habla un solo idioma: por qué cada simbiótico responde a una necesidad distinta - N2 NATURAL NUTRITION

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- Una comida que se queda en el estómago más de la cuenta, un vientre hinchado al final del día o un tránsito que cambia de ritmo sin razón evidente. Son molestias tan cotidianas que muchas personas han acabado por aceptarlas como normales, cuando a menudo son la forma que tiene el intestino de avisar de que algo no termina de encajar. N2 Natural Nutrition pone el foco en la importancia de la alimentación para mantener el equilibrio digestivo. Parte de la explicación está en el plato. Según el estudio ANIBES, realizado sobre una muestra representativa de la población española, los adultos ingieren de media unos 12,6 g de fibra al día, aproximadamente la mitad de los 25 g que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera una ingesta adecuada. La fibra es, precisamente, uno de los principales sustratos de las bacterias beneficiosas que habitan en el intestino. A esto se suman el estrés, los horarios irregulares, las comidas fuera de casa y los tratamientos con antibióticos, factores que pueden alterar el equilibrio de la microbiota.

Es el terreno de los simbióticos, fórmulas que combinan probióticos, es decir, microorganismos vivos, con prebióticos, la fibra que les sirve de sustrato para crecer. Sin embargo, dos productos con la misma etiqueta pueden perseguir objetivos muy diferentes. La cantidad de UFC (unidades formadoras de colonias), la variedad de cepas y los ingredientes que los acompañan determinan si se trata de un apoyo para el día a día, una ayuda digestiva o un tratamiento intensivo. Con esa lógica ha construido N2 Natural Nutrition su línea Symbiotics, compuesta por cuatro fórmulas con perfiles bien diferenciados.

Un aliado discreto para la rutina diaria

No todo el mundo necesita un tratamiento de choque. Para quienes simplemente quieren cuidar su intestino como parte de su rutina, igual que cuidan su alimentación o su descanso, Symbiotics Daily Routine ofrece una fórmula sencilla y constante: 60 mil millones de UFC procedentes de 31 cepas seleccionadas, entre ellas Bifidobacterium y Lactobacillus, junto con 400mg de fructooligosacáridos (FOS) de raíz de achicoria que nutren a las bacterias beneficiosas ya presentes en el intestino.

Se toma en una dosis de dos cápsulas al día, preferiblemente por la mañana, y su formato de 90 cápsulas cubre 45 días. Es la forma más sencilla de iniciarse en la línea, ideal para quienes desean una digestión más ligera y un tránsito regular sin cambiar sus hábitos.

Digestiones pesadas: el papel de las enzimas

Hay quien no tiene un problema de microbiota tanto como de digestión: la pesadez tras una comida abundante, la sensación de plenitud que se alarga durante horas o la dificultad para digerir determinados alimentos. Symbiotics Digestive Enzymes parte de la misma base simbiótica, 60 mil millones de UFC de 31 cepas y 500mg de FOS, y añade cinco enzimas digestivas que acompañan cada fase del proceso: amilasa para los hidratos de carbono, proteasa para las proteínas, lactasa para la lactosa, celulasa para la fibra vegetal y lipasa para las grasas.

Completa la fórmula el zinc, que interviene en el metabolismo de los macronutrientes. Resulta especialmente interesante para quienes siguen dietas variadas o irregulares, comen a menudo fuera de casa o, sencillamente, quieren cuidar la digestión y la microbiota con un solo gesto. Con dos cápsulas diarias, su envase de 90 cápsulas cubre 45 días.

Después de los antibióticos o de una etapa de desequilibrio

Un tratamiento con antibióticos, una temporada de estrés intenso o un cambio brusco de alimentación pueden dejar la microbiota desequilibrada durante semanas. Para esas situaciones, Symbiotics 150 plantea un enfoque más intensivo: 150 mil millones de UFC de 20 cepas seleccionadas, que actúan en sinergia con dos prebióticos, inulina y FOS, en cápsulas gastrorresistentes que protegen a las bacterias de la acidez del estómago.

Su pauta arranca con una fase de choque de tres cápsulas al día durante la primera semana, para continuar después con una cápsula diaria. La fórmula incorpora además zinc, que contribuye al buen funcionamiento de las defensas. En caso de tomarlo junto a un tratamiento antibiótico, conviene dejar al menos dos horas entre ambas tomas.

Máxima diversidad de cepas para un cuidado sin concesiones

La propuesta más ambiciosa de la línea es Symbiotics Premium Power, que concentra la mayor cantidad de UFC y de cepas de toda la oferta de N2 Natural Nutrition. Reúne 200 mil millones de UFC y 80 cepas en una fórmula 4 en 1 que combina probióticos, FOS de raíz de achicoria, un postbiótico tindalizado, es decir, bacterias inactivadas mediante calor que conservan su interés para el organismo, y zinc. La amplia diversidad de cepas permite cubrir distintas zonas del intestino de forma complementaria, y las cápsulas vegetales gastroresistentes garantizan una liberación específica.

Como Symbiotics 150, sigue una pauta en dos fases: dos cápsulas al día durante la primera semana y una cápsula diaria a partir de entonces, con un envase de 60 cápsulas. Está dirigido a quienes no quieren renunciar a nada: un cuidado integral de la microbiota reunido en una única fórmula, tanto para recuperar el equilibrio tras un periodo complicado como para mantenerlo a largo plazo.

Un intestino, cuatro respuestas

La hinchazón, la pesadez o un tránsito irregular rara vez tienen un único origen, y por eso tampoco admiten una sola respuesta. Acompañar el día a día, facilitar la digestión de las comidas más copiosas, ayudar a la flora a recuperarse tras un desequilibrio o apostar por la máxima diversidad de cepas son objetivos diferentes, cada uno con su propia fórmula.

Para N2 Natural Nutrition, el punto de partida es identificar qué necesita cada intestino en cada momento y acompañar la suplementación de una dieta variada y rica en fibra, junto con unos hábitos de vida saludables.

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