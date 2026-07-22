La inversión inmobiliaria rentable evoluciona hacia modelos internacionales más accesibles y digitalizados - Eduardo Acevedo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

La inversión inmobiliaria está experimentando una profunda transformación impulsada por la digitalización, la globalización de los mercados y la búsqueda de modelos más accesibles para los inversores. En este contexto, Eduardo Acevedo, CEO de Liviind Group, defiende que el futuro del sector pasa por democratizar el acceso a activos internacionales mediante soluciones tecnológicas que permitan invertir de forma más flexible y transparente. En este escenario surge Liviind Club, una propuesta integrada dentro de Liviind Group que combina inversión inmobiliaria internacional, tecnología blockchain y acceso a activos seleccionados en distintos mercados estratégicos.

La evolución de la inversión inmobiliaria rentable hacia modelos más accesibles y globales

Durante años, gran parte de las oportunidades inmobiliarias más atractivas permanecieron limitadas a círculos reducidos de inversores con elevados niveles de capital. Sin embargo, la transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías están modificando la forma en la que se identifican, analizan y ejecutan las inversiones.

Liviind Club nace con el objetivo de facilitar el acceso a una inversión inmobiliaria rentable mediante un ecosistema que permite acceder a oportunidades internacionales dentro de una misma estructura operativa. El proyecto pone el foco en activos seleccionados en mercados como España, República Dominicana, Dubái y Estados Unidos, ofreciendo una visión global que favorece la diversificación geográfica.

La propuesta también responde a una demanda creciente por parte de los inversores de acceder a oportunidades off-market con mayores niveles de transparencia, trazabilidad y eficiencia operativa. La incorporación progresiva de herramientas basadas en blockchain y procesos digitalizados permite optimizar el análisis y seguimiento de las inversiones, independientemente de la ubicación física de los activos.

Eduardo Acevedo impulsa un ecosistema inmobiliario internacional basado en innovación y tecnología

Detrás de esta iniciativa se encuentra Eduardo Acevedo, fundador de Liviind Group y creador de un ecosistema que integra las diferentes etapas del sector inmobiliario, desde la identificación de oportunidades hasta la gestión y comercialización de activos.

La visión estratégica del empresario se centra en combinar inversión inmobiliaria y tecnología para construir un modelo adaptado a las nuevas exigencias del mercado. En este sentido, la tokenización y las soluciones blockchain representan una de las líneas de desarrollo con mayor potencial dentro del proyecto.

Actualmente, Liviind Club se encuentra en fase de lanzamiento y ya cuenta con oportunidades de inversión activas en distintos mercados internacionales. Durante su primer mes de actividad, el ecosistema ha captado de forma orgánica más de 200 inversores interesados, reflejando el creciente interés por modelos que integran acceso global, digitalización y eficiencia operativa.

La previsión para las próximas semanas contempla superar los 500 leads cualificados y avanzar en la incorporación de sus primeros 50 founding members. Este crecimiento refuerza el posicionamiento de Liviind Club como una nueva generación de ecosistemas orientados a la inversión inmobiliaria rentable, respaldados por tecnología, alcance internacional y una visión alineada con la evolución del sector inmobiliario

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Emisor: Eduardo Acevedo

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