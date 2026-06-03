Invitación a medios: Medallas Fields y matemáticas de vanguardia en el ICM 2026 en Filadelfia

ICM 2026 en Filadelfia - Simons Foundation

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de junio de 2026.-

El Congreso Internacional de Matemáticos 2026, con el apoyo de la Simons Foundation, reunirá en Filadelfia a líderes mundiales del sector, con anuncios de premios como las Medallas Fields, conferencias científicas de vanguardia y eventos abiertos al público.

Se invita a los miembros de la prensa a uno de los congresos de matemáticas más prestigiosos del mundo, que tendrá lugar en el Pennsylvania Convention Center en Filadelfia del 23 al 30 de julio de 2026. Celebrado cada cuatro años, el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM) incluye el anuncio de los principales premios del campo —incluidas las Medallas Fields— así como ponencias destacadas de matemáticos líderes sobre desarrollos de vanguardia en la disciplina.



Los redactores de plantilla y periodistas freelance pueden registrarse para asistir al congreso de forma gratuita hasta el 22 de junio. La acreditación de medios incluye acceso a una rueda de prensa con los galardonados con la Medalla Fields y otros premiados tras su anuncio durante la ceremonia de apertura del 23 de julio. También habrá una sala de prensa disponible durante el congreso. Se ofrecen tarifas reducidas de hotel para los asistentes.



Para más información, visitar el sitio web del ICM 2026.



Las ceremonias de apertura y clausura del congreso, así como la conferencia de prensa, también se retransmitirán en directo de forma gratuita en el canal de YouTube de la Simons Foundation.



Además de los anuncios de premios y las conferencias científicas, el ICM de este año incluye eventos de divulgación dirigidos al público para explorar la belleza y la omnipresencia de las matemáticas.



Fechas e información clave



• Cierre del registro de prensa: lunes, 22 de junio de 2026.



• Ceremonia de apertura: 9:00–12:30 EDT, jueves, 23 de julio de 2026.



• Rueda de prensa de los premiados: 12:00–13:30 EDT, jueves, 23 de julio de 2026.



• Ceremonia de clausura: 13:00–15:00 EDT, jueves, 30 de julio de 2026.



Se proporcionarán más detalles sobre el calendario de los anuncios de las Medallas Fields y otros premios en una fecha posterior.



Sobre el ICM

El ICM está organizado por la Unión Matemática Internacional (IMU). El primer congreso oficial tuvo lugar en Zúrich en 1897, aunque la idea del evento se originó durante la Exposición Mundial de Chicago de 1893.



El congreso de este año cuenta con el apoyo de la American Mathematical Society y la Simons Foundation, y marca el primer ICM en Estados Unidos desde 1986. Miles de matemáticos asistirán al evento, con cientos procedentes de países en desarrollo que recibirán becas de apoyo para viajes. La edición de 2026 llega en un momento importante para la disciplina, ya que la colaboración y cooperación internacional son fundamentales para el progreso matemático.



Sobre las Medallas Fields y otros premios de la IMU

Uno de los momentos más destacados de cada ICM desde 1936 ha sido la entrega de las Medallas Fields, a menudo denominadas el "Premio Nobel de las matemáticas". En cada congreso, se reconoce a entre dos y cuatro matemáticos menores de 40 años por realizar contribuciones significativas al campo.



La IMU también entregará la Medalla Abacus por logros en los aspectos matemáticos de la ciencia de la información, el Premio Carl Friedrich Gauss por contribuciones con aplicaciones significativas fuera de las matemáticas, la Medalla Chern por logros sobresalientes en matemáticas, y el Premio Leelavati por divulgación pública.



Temas importantes en el ICM de este año

El ICM de este año contará con ponencias y conferencias sobre investigaciones punteras en prácticamente todas las disciplinas matemáticas, desde la conjetura de Kakeya hasta las proyecciones ortogonales y la axiomatización de la dinámica de fluidos.



Un tema que estará muy presente para muchos asistentes es la inteligencia artificial, que está generando debate sobre la naturaleza humana de las matemáticas y promete cambiar fundamentalmente la forma en que muchos matemáticos realizan su investigación. El reconocido matemático y medallista Fields Terence Tao ofrecerá una conferencia pública titulada "Mathematics in the Age of AI" el 24 de julio, y otros ponentes abordarán la relación entre matemáticas e IA y el impacto de la IA en la educación matemática.



Sobre la Simons Foundation

La Simons Foundation es una fundación privada con sede en la ciudad de Nueva York cuya misión es avanzar las fronteras de la investigación en matemáticas y ciencias básicas. Fundada en 1994 por Jim y Marilyn Simons, la fundación apoya la ciencia transformadora mediante subvenciones, investigación interna y participación pública. La Simons Foundation concede ayudas en ciencia del autismo y neurociencia; ciencias de la vida; matemáticas y ciencias físicas; y ciencia, sociedad y cultura. La división de investigación interna de la fundación, el Flatiron Institute, desarrolla y aplica métodos computacionales para avanzar la investigación científica básica. Para más información, visitar simonsfoundation.org.







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