Iván Malagón desnuda su universo creativo con su proyecto musical, "Mala Solo"

Tras sorprender con "Tal para cual", su primer single, Iván Malagón —creador multidisciplinar y una de las mentes más inquietas del panorama artístico español— continúa ampliando su universo musical con dos nuevas piezas que confirman que "Mala Solo" no era una aventura pasajera, sino una declaración de principios

Madrid, 23 de octubre.- Con Eres mi fan y Online/Offlife, el artista construye un relato sonoro y visual que se mueve entre la nostalgia de los 80 y la inmediatez del presente digital. Tres singles que hablan de amor, identidad y desconexión, siempre desde la mirada elegante, libre y profundamente emocional de Iván Malagón.



Una historia musical en tres actos

Tal para cual fue el punto de partida. Una metáfora brillante sobre un amor entre humano y androide que cuestiona los límites de la conexión emocional. Con un sonido retro y una estética que mezcla lo analógico y lo digital, esta primera canción inauguró el universo "Mala Solo" elegante, futurista y lleno de alma.



Eres mi fan es un viaje directo a los 80, con alma de Movida Madrileña, sintetizadores descarados y una letra afilada como navaja en vaquero desteñido. No es solo una canción: es una cinta quemada rebobinada mil veces con un boli BIC; la nostalgia bailando en Converse blancas; la banda sonora de un Seat 124 camino a la playa. Una oda a la libertad y a la identidad, con sabor a verano eterno.



Online/Offlife traslada a la otra cara del espejo. Las personas viven pegadas a una pantalla, entre likes y notificaciones, pero… ¿y lo que de verdad importa? Este tema es un grito íntimo contra la desconexión emocional: un recordatorio de que ningún algoritmo abrazará a alguien cuando llore, ni le mirará como lo hacen los suyos. Una reflexión necesaria, directa al corazón.



"Mala Solo": música que se siente

"Mala Solo" no es solo un proyecto musical. Es la extensión más sincera de Iván Malagón, un creador 360 capaz de transformar la belleza, el diseño y la emoción en un mismo lenguaje. Con una reputadísima carrera en el universo de la odontología, y tras lograr el éxito en su expresión más artística a través del diseño, pasando por su faceta de escritor inspirador que anima al mundo a superarse, con "Mala Solo", consolida además su expresión musical, un espacio donde muestra su lado más vulnerable y auténtico a través del sonido.



Cada canción es una pieza de su historia: un reflejo de sus luces y sus sombras, de su deseo de libertad, de su verdad sin filtros.Como él mismo ha afirmado: "La música es la parte de mí que no puede mentir".



Con producción de @carlosquinterock, dirección visual de @dulceqworld y distribución por @musicadders, el universo "Mala Solo" mantiene una coherencia estética impecable: sensual, elegante y cinematográfica.



Los tres singles de "Mala Solo", Tal para cual, Eres mi fan, Online/Offlife ya están disponibles en Spotify, Apple Music, iTunes y YouTube.



