Jaime Pesaque y Fagor Professional, una alianza que celebra la excelencia gastronómica en Perú - FAGOR PROFESSIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de septiembre 2026.- Fagor Professional ha anunciado la incorporación de Jaime Pesaque como nuevo embajador de su marca. Una colaboración que une a dos referentes que comparten una misma visión: la pasión por la excelencia, la innovación constante y el compromiso con el desarrollo de la gastronomía profesional.

Hablar de Jaime Pesaque es hablar de una de las figuras más influyentes de la cocina peruana contemporánea. Nacido y formado en Perú, complementó su formación en algunas de las cocinas más prestigiosas de Europa, trabajando en restaurantes de referencia en España e Italia, incluyendo experiencias en establecimientos galardonados con Estrellas Michelin. Esta combinación de raíces peruanas y visión internacional ha sido una de las claves que han definido su identidad culinaria.

En 2008 fundó Mayta, el restaurante que se convertiría en el máximo exponente de su propuesta gastronómica. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado hasta posicionarse entre los restaurantes más reconocidos de América Latina y del mundo. Mayta ingresó en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants en 2019, obtuvo el reconocimiento Highest Climber Award en 2020 y posteriormente consiguió entrar en la prestigiosa clasificación de The World’s 50 Best Restaurants. Actualmente, sigue ocupando posiciones destacadas entre los mejores restaurantes de Latinoamérica.

La cocina de Jaime Pesaque se caracteriza por una profunda conexión con la biodiversidad peruana, el respeto por el producto local y una interpretación contemporánea de las tradiciones gastronómicas del país. Su trabajo ha contribuido a proyectar la riqueza culinaria del Perú a nivel internacional, convirtiéndolo en uno de los principales embajadores de la gastronomía peruana en el mundo.

Precisamente esa combinación de tradición, innovación y búsqueda permanente de la excelencia es la que conecta de manera natural con la filosofía de Fagor Professional. Desde hace décadas, la firma trabaja para desarrollar soluciones que permitan a chefs y operadores de todo el mundo alcanzar el máximo rendimiento en sus cocinas, ofreciendo equipamiento fiable, eficiente y preparado para responder a los retos de una gastronomía en constante evolución.

La incorporación de Jaime Pesaque como embajador representa mucho más que una colaboración entre una marca y un chef. Es la unión de dos proyectos que creen en el valor del conocimiento, la creatividad y la mejora continua. Dos maneras de entender la gastronomía que comparten una misma ambición: impulsar el futuro de las cocinas profesionales y contribuir al crecimiento de una industria cada vez más exigente y global.

Para celebrar esta unión Fagor Professional celebró un evento en la ciudad de Lima para presentar su nueva estrategia en toda Latinoamérica, a la que asistieron algunas de las figuras más destacadas del sector de Perú, y donde se puso de manifiesto la intención de Fagor Professional de aumentar su presencia al otro lado del Atlántico, el encuentro tuvo lugar en el restaurante Sapiens, propiedad de Jaime Pesaque.



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