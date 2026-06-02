Javier Cañizares impulsa una nueva cultura de Recursos Humanos basada en competencias reales - HIRINT GLOBAL, S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de junio 2026.- La transformación del entorno laboral está llevando a muchas organizaciones a replantear sus modelos de gestión del talento. Los cambios en las dinámicas de trabajo, la digitalización de procesos y el crecimiento de equipos diversos han incrementado la complejidad de la selección y el desarrollo profesional. En este escenario, gana fuerza la necesidad de evaluar a las personas más allá de su historial profesional y de aplicar criterios objetivos en decisiones clave como la contratación, la promoción interna o la movilidad de talento. En este contexto, Javier Cañizares, fundador y CEO de Hirint, defiende un cambio de enfoque en los departamentos de Recursos Humanos: pasar de modelos centrados casi exclusivamente en el currículum a metodologías que midan el potencial real. Javier Cañizares sostiene que la tecnología psicométrica puede contribuir a capturar con mayor precisión las competencias conductuales de los candidatos y, al mismo tiempo, reforzar la equidad en los procesos de evaluación.

La evaluación como base de una gestión del talento más justa

La propuesta que impulsa Javier Cañizares responde a una preocupación cada vez más común en el sector: cómo garantizar que los procesos de selección y promoción interna se desarrollen con parámetros medibles, comparables e imparciales. Para ello, Javier Cañizares subraya la importancia de incorporar mecanismos que permitan identificar habilidades blandas —como la empatía, la capacidad de adaptación o el pensamiento crítico—, competencias que resultan decisivas para el desempeño y la convivencia en entornos profesionales complejos.

Desde esta perspectiva, el uso de test psicométricos ajustados a las exigencias del puesto y al contexto de la organización ofrece una visión más equilibrada de las capacidades reales de cada persona. Según la visión de Javier Cañizares, este tipo de evaluación no solo mejora la calidad de las decisiones, sino que también contribuye a construir una cultura donde el potencial individual se reconoce de forma más consistente.

Nuevas dinámicas para un sector en transición

La visión de Javier Cañizares se enmarca en una transición más amplia dentro de los Recursos Humanos. Las exigencias del mercado han reducido el margen de error en las contrataciones y han elevado la presión sobre los equipos responsables de atraer y retener talento. En este escenario, Javier Cañizares destaca la utilidad de herramientas que faciliten la comparación de perfiles de forma ágil, transparente y basada en datos, apoyando decisiones más consistentes.

Javier Cañizares pone el foco en un factor que ha cobrado protagonismo en los últimos años: la experiencia del candidato. Desde su planteamiento, resulta prioritario diseñar itinerarios de evaluación que sean claros, no intrusivos y que aporten valor incluso a quienes no resulten seleccionados, favoreciendo relaciones más sostenibles entre profesionales y organizaciones.

La aportación de Javier Cañizares refuerza la necesidad de avanzar hacia prácticas de Recursos Humanos más inclusivas, medibles y estratégicas. En un momento en el que la objetividad y la innovación se han vuelto indispensables, Javier Cañizares defiende construir sistemas capaces de reconocer el valor real de las personas más allá del currículum, basados en competencias y evidencia.



Emisor: HIRINT GLOBAL, S.L.

Contacto: HIRINT GLOBAL, S.L.

Número de contacto: +34 919 49 63 32