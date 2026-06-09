JBR INMOBILIARIA optimiza la venta de viviendas con tecnología e inteligencia artificial - JBR INMOBILIARIA
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 9 de junio de 2026.-JBR INMOBILIARIA continúa afianzando su posición como una de las empresas inmobiliarias de referencia en España y la inmobiliaria mejor valorada de Valladolid y Castilla y León, gracias a una trayectoria marcada por la innovación, la excelencia en el servicio y la confianza de miles de clientes.
Con más de 5.000 operaciones inmobiliarias cerradas a lo largo de su trayectoria profesional, la compañía se ha convertido en un referente del sector, ofreciendo un servicio integral que combina experiencia, tecnología, marketing avanzado y una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada cliente.
Uno de los grandes éxitos de la firma ha sido su reconocida campaña "Vendemos su vivienda en 90 días", una metodología propia diseñada para lograr el objetivo que todo propietario busca: vender al máximo precio posible y en el menor tiempo del mercado.
Esta estrategia combina una valoración precisa basada en datos reales, técnicas de marketing inmobiliario de última generación, posicionamiento digital, inteligencia artificial, difusión multicanal y una potente capacidad de negociación. El resultado es una comercialización más eficiente que permite maximizar el valor de cada inmueble sin necesidad de recurrir a continuas bajadas de precio.
Como parte de su apuesta por la innovación, JBR INMOBILIARIA ha desarrollado una avanzada herramienta de valoración online que permite conocer el valor estimado de una vivienda en tan solo un minuto. Esta solución tecnológica, accesible a través de valoracion.jbrinmobiliaria.app , ofrece a propietarios y vendedores una primera estimación rápida, sencilla y basada en datos del mercado, facilitando la toma de decisiones desde el primer momento.
Además, la compañía pone a disposición de compradores e inversores una amplia oferta de inmuebles en su página web oficial, www.jbrinmobiliaria.com , donde es posible consultar viviendas, pisos, chalets, locales, oficinas y otros activos inmobiliarios actualizados constantemente. Gracias a un buscador intuitivo y a información detallada de cada propiedad, los usuarios pueden encontrar oportunidades adaptadas a sus necesidades de forma rápida y sencilla.
Precisamente, esta filosofía queda reflejada en el eslogan que ha acompañado a JBR INMOBILIARIA durante los últimos años y que se ha convertido en una de sus señas de identidad:
"No bajes precio, negocia mejor".
Javier Blanco, fundador y CEO de la compañía destaca que el verdadero éxito de una venta inmobiliaria no consiste en vender rápido a cualquier precio, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre rentabilidad, seguridad y rapidez, defendiendo siempre los intereses del propietario.
La empresa continúa apostando por la transformación digital del sector, incorporando herramientas de inteligencia artificial, Big Data, visitas virtuales, producción audiovisual profesional y estrategias de marketing 360º que permiten ofrecer una experiencia diferencial tanto a compradores como a vendedores.
Gracias a este modelo de trabajo, JBR INMOBILIARIA se ha consolidado como una de las marcas inmobiliarias con mayor reconocimiento en Castilla y León, manteniendo un crecimiento constante y reforzando cada año su liderazgo en el mercado inmobiliario de Valladolid.
Sobre JBR INMOBILIARIA
JBR INMOBILIARIA es una empresa especializada en la compraventa y alquiler de inmuebles, con más de 5.000 operaciones cerradas y una sólida presencia en Valladolid y Castilla y León. Su compromiso con la innovación, la transparencia y la excelencia en el servicio la han convertido en una de las inmobiliarias mejor valoradas por los clientes, destacando por su metodología de venta "Vendemos su vivienda en 90 días" y por su firme apuesta por conseguir el máximo valor para cada propiedad.
Contacto
Emisor: JBR INMOBILIARIA
Contacto: JBR INMOBILIARIA
Número de contacto: 983514815