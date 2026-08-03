Jorge López, CEO de Lion Capital Group: Vinimos a transformar el sector inmobiliario

Jorge López, CEO de Lion Capital Group - JORGE LÓPEZ, CEO DE LION CAPITAL GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 3 de agosto de 2026.

El fundador de Lion Capital Group repasa el camino que le llevó a crear la compañía, la evolución de un modelo de negocio basado en la operativa propia y los retos de una firma que ya prepara su expansión nacional pese a su corta trayectoria.

Volver a España con la cuenta a cero y comenzar de nuevo fue el punto de partida de una trayectoria que, años después, ha dado lugar a uno de los proyectos inmobiliarios de mayor crecimiento en la Comunidad Valenciana. Jorge López, CEO de Lion Capital Group, recuerda aquellos primeros pasos como el origen de una forma distinta de entender la intermediación inmobiliaria, una visión que hoy continúa marcando el desarrollo de la compañía.

"Irme tan pronto de casa me ayudó a ganar madurez de forma muy temprana. Sé lo que es trabajar desde los 14 años y sé lo que es levantarse pronto por la mañana para ganarse el pan", recuerda.

Tras trabajar en Ibiza y en Países Bajos, López inició su carrera en el sector inmobiliario en España con sólo 20 años, donde rápidamente asumió responsabilidades de dirección y gestión de equipos. Aquella experiencia le permitió identificar las limitaciones del modelo tradicional y le llevó a crear Lion Capital Group, una empresa con una propuesta diferente, construida sobre la transparencia, la confianza y una estructura propia que situara al agente inmobiliario en el centro del proyecto.

"Fundé Lion Capital Group pensando en ese Jorge que quería crecer, que quería sentir que no tenía techo, que quería maximizar sus ingresos y ver su esfuerzo repercutido al final del año. No es cuestión de qué hicimos que no hubiera en el mercado: es que no había nada que pusiese al agente inmobiliario en el centro de la ecuación. Eso es lo que creamos, esa es nuestra filosofía y los resultados están ahí", explica López.

Una forma diferente de entender la intermediación inmobiliaria

Cinco años después de su fundación, Lion Capital Group ha superado los 92 millones de euros en volumen de ventas durante el último ejercicio, con más de 300 operaciones cerradas y un ritmo superior a las 50 transacciones mensuales. Para López, el crecimiento de la compañía no puede explicarse únicamente a través de estas cifras, sino por el modelo que las hace posibles.

La inmobiliaria valenciana ha desarrollado una estructura propia con departamentos de marketing, legal y operaciones, a la que se han incorporado una división de promoción inmobiliaria y Loker Finance, especializada en intermediación hipotecaria. Todo ello responde a una misma idea: ofrecer un servicio integral manteniendo el control sobre cada fase del proceso.

"El cliente está cansado de pagar cosas que no valen. Nuestro trabajo constante es pelearnos para que una vivienda salga a precio de mercado y pelearnos con los bancos para facilitar el acceso a la financiación. La clave no es vender mucho, es generar confianza real. Preocuparte de verdad por el cliente por delante de cualquier comisión. El dinero es una consecuencia de quién eres y de qué haces por ayudar a esa persona", afirma.

Esa filosofía también explica una de las decisiones estratégicas que más ha definido la evolución de Lion Capital Group: crecer sin recurrir al modelo de franquicias.

"El modelo de franquicia es inexistente para nosotros. En el momento en que buscas un crecimiento únicamente económico a través de franquiciados, sacrificas la transparencia, la confianza y la calidad del servicio. En Lion Capital Group no estamos dispuestos a sacrificar eso, ni ahora ni nunca."

Mirar al futuro sin perder la inconformidad

Con sedes en Valencia, Alicante y Castellón, y con la expansión nacional como siguiente objetivo, Jorge López reconoce que la motivación sigue siendo la misma que cuando puso en marcha la empresa.

"El éxito aún no lo percibo del todo. Sé que las cosas van bien y estamos haciendo cosas importantes, pero para mí nunca es suficiente. Creo que no estamos ni al 1% de lo que podemos ser, y eso es lo que me mantiene motivado cada día."

Esa inconformidad es, según el CEO, uno de los motores que impulsan el crecimiento de Lion Capital Group y la hoja de ruta que la compañía ha diseñado para los próximos años.

"El éxito no es una cifra. Es vivir lo que estamos viviendo cada día, tener retos nuevos constantemente y poder compartir esto con un equipo comprometido, consiguiendo cosas que pocas personas están logrando en este país. No hemos conseguido un objetivo y ya estamos pensando en el siguiente. Esa es la clave."