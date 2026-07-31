Juan Sosa Fernández consolida en España su metodología 'La Máquina de Hacer Clientes' tras el rotundo éxito - Juan Sosa Fernandez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2026.- Con más de 28 años de trayectoria y más de 1.000 reingenierías comerciales implementadas desde 1999, La Máquina de Hacer Clientes, liderada por su CEO Juan Sosa Fernández, se consolida en España como el motor definitivo para el crecimiento de pymes y autónomos. Su metodología se centra en la creación de modelos comerciales hiper-rentables y el desarrollo de "embudos de autoridad" diseñados para posicionar a líderes, productos y servicios.

Experto indiscutido en venta consultiva B2B y venta B2C, Sosa Fernández y su equipo logran lo que muchas empresas persiguen: alinear el cumplimiento de las metas comerciales de los vendedores con los objetivos anuales estratégicos de CEOs y directores, operando con éxito en todo tipo de rubros e industrias.

Caso de éxito en Real Estate: La transformación comercial de Walter Haus

Un claro reflejo de esta metodología en territorio español es el trabajo realizado junto a Walter Haus, una firma inmobiliaria de alto nivel que cuenta con tres oficinas en Madrid, una sede central en Barcelona y una sucursal en Platja d'Aro (Costa Brava), respaldada por un plantel de 40 agentes comerciales.

Trabajando codo a codo con Federico Sotelo, uno de los socios de la firma, se ejecutó una transformación integral. La intervención incluyó la reingeniería del modelo de gestión comercial, el control de pipeline y forecast, la creación de una matriz de venta diferencial, la optimización del esquema de nóminas y comisiones, la implementación de un CRM y un módulo específico de liderazgo para mandos medios.

En palabras del propio Juan Sosa Fernández: "Es un caso para destacar enormemente. Los resultados se potenciaron gracias a la disposición del equipo, la perfecta integración de procesos y herramientas, y sobre todo, la apertura y experiencia de los socios en un ambiente absolutamente colaborativo".

Expansión y servicios estratégicos

Hoy, La Máquina de Hacer Clientes está 100% encendida en España, con base operativa en Barcelona y la Comunidad Valenciana. Su ecosistema de soluciones abarca ventas, marketing estratégico y capital humano, gestionando desde la selección de talentos hasta programas intensivos de capacitación.

Para las empresas que buscan dejar de perseguir ventas y comenzar a generarlas por sistema, vender más, escalar el negocio y rentabilidad, la experiencia está al alcance. Se puede conocer más en la web www.lamaquinadehacerclientes.es, seguir el día a día de su CEO en Instagram como www.instagram.com/juansosafer/ , o encontrarlo en Google , LinkedIn y YouTube. Es el momento de instalar su propia máquina de hacer clientes.

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